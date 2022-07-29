歐美需求強 直得7月全面啟動價格調漲 漲幅上看1成

直得 (1597-TW) 歐美地區自動化、生醫訂單需求暢旺，上半年接單大增近 3 成，因應原物料價格上揚，成本增加，不畏通膨壓力，7 月全面啟動價格調漲，漲幅約 5-10%，是繼上銀 (2049-TW) 後，國內第二家啟動漲價的傳動元件廠。

直得去年因應新台幣強升，產品價格調漲 5-10%，今年以來原物料、加工費用持續高漲，生產成本不斷攀升，因此再啟動新一波價格調漲計畫。

直得產品主要應用領域包括半導體、面板、生醫、電路板與自動化產業，今年以來雖受半導體晶片缺料影響，相關設備拉貨放緩，但自動化與生醫領域訂單持續火熱。

直得主要營收來自歐美市場，直得表示，自動化、生醫等應用不受通膨影響穩定成長，各地需求持續暢旺、產能供不應求，上半年歐洲訂單量大增，美國市場也成長 28%，動能強勁，今年接單預期也將維持高檔。

直得昆山廠受封控影響淡化，5 月起持續趕工出貨，近來中國出貨已順暢許多，在遞延出貨效應帶動下，6 月營收 1.7 億元、衝上 45 個月新高。

至於直得樹谷二期廠區第三季有機會拿到使用執照，該廠著眼打造全自動化、智慧化工廠，也是直得跨入智慧化供應鏈重要的門票，藉此開發更高階的客戶，最快可望在第四季順利投產。

直得上半年累計營收 8.45 億元，年減 6.97%。第一季稅後純益達 7286 萬元，季增 18%，年增 9.6%，每股純益 0.9 元，為近 4 年表現最佳的首季。