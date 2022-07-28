矽瑪Q2純益寫近12年高 上半年EPS 1.41元超車去年全年

佳世達 (2352-TW) 旗下連接器廠矽瑪 (3511-TW) 今 (28) 日公告第二季財報，稅後純益 0.69 億元，近 12 年單季新高，季增 58.3%、年增 222%，每股純益 0.86 元，也是 3 年來單季新高；上半年稅後純益 1.12 億元，年增 293%，每股純益 1.41 元，賺贏去年整年的 1.39 元。

矽瑪第二季營收 10 億元，季增 3.4%、年增 26.9%；毛利率 23%，季增 1.5 個百分點、年增 3.5 個百分點；營益率 11%，季增 2.7 個百分點、年增 6.5 個百分點。

矽瑪上半年營收 19.67 億元，年增 89%、毛利率 22.2%，年減 0.5 個百分點、營益率 9.7%，年增 5.5 個百分點。

據悉，矽瑪受惠疫情舒緩，穿戴式裝置客戶需求回溫，加上車用相關的隨車電腦診斷系統連接器 (OBD connector) 以及電子紀錄裝置線束 (ELD Cable) 出貨也持穩攀升，在營收規模放大、成本及費用優化下，推升獲利重返 2019 年的高水準。

矽瑪今日也公告，法人董事佳世達改派代表人，由佳世達科技股份有限公司商業暨工業用產品事業群總經理林裕欽，接替佳世達財務長洪秋金，進入矽瑪董事會。