台股甩尾反彈逾百點 三大法人買超63.03億元 投信連24買

台股今 (27) 日走勢震盪，盤中賣壓出籠，大盤一度摜破 10 日線，隨著晶圓雙雄等電子權值股回穩，加上航運股回神，激勵加權指數甩尾翻紅，終場上漲 114 點，收在全場最高 14921 點。三大法人合計買超 63.03 億元。

觀察三大法人今天資金動向，外資轉為買超 61.59 億元，終止連 3 賣；投信力挺台股買超 1.58 億元，為連 24 買，改寫史上第三長紀錄；自營商小幅賣超 0.16 億元。三大法人合計買超 63.03 億元。

電子股今天陷入多空混戰，台積電一度跌至 491 元，但午盤過後，買盤陸續進場，激勵股價漲逾 1%，收復 500 元關卡，收 502 元；聯電同步翻紅，漲逾 2%，以 39.45 元作收；台達電、國巨、廣達、日月光投控、研華等主要權值股也上漲 1-2%。

航運族群今天股價走揚，貨櫃三雄中以萬海漲近 4% 最強，長榮也漲逾 2%，陽明、華航、長榮航、台航、四維航等也都有 1% 以上的漲幅。市場聚焦 Fed 升息動向，金融股今天漲跌互見，華南金、兆豐金、第一金上漲 1-2%，金控雙雄、開發金等則收跌。

上市電子零組件類股指數今天上漲超過 2%，為盤面多頭指標，ABF 載板大廠欣興第二季成績單亮眼，股價大漲逾半根停板，景碩同樣漲逾 5%，站上 5 日線。網通股人氣依舊暢旺，仲琦、兆勁今天股價強攻漲停，明泰、台揚、合勤控、友訊、建漢、耀登等多檔漲勢都相當強勁。