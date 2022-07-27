7月消費者信心創13年半低點 投資股票信心續創低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 7 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 63.05 點，月減 1.09 點，不僅呈連 6 跌態勢，也創 2009 年 12 月以來新低，6 項調查指標有 5 項下滑，僅物價指標略上升，而投資股票信心指標更續創新低紀錄，顯示近來國內外金融和經濟情勢的動盪，衝擊股民信心。

台經中心說明，此次調查中，唯一上升的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 26.9 點，略較上月彈升 0.25 點。

而下降的指標中，降幅最多的是「未來半年購買耐久性財貨時機」，結果為 109 點，月減 2.9 點，呈連 6 跌；其次為「未來半年國內經濟景氣」79.55 點，月減 1.4 點，去年下半年以來多呈現下滑態勢，並創 2020 年 6 月以來低點。

「未來半年家庭經濟狀況」調查結果為 74.35 點，月減 1.05 點，「未來半年國內就業機會」為 63.7 點，月減 0.75 點，則創 2021 年 2 月以來低點。

至於下降幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 24.8 點，較上月下滑 0.7 點，並續創新低紀錄。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

另外，「購買房地產時機」指標調查上，7 月結果為 103.3 點，月減 2.25 點，創 2020 年 8 月以來低點，反映近來國內房市交投略見降溫的狀況。