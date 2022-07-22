尖峰用電量飆4074萬瓩再創新高 維持供電充裕綠燈

國內今 (22) 日用電量再度刷新歷史紀錄，台電表示，近期是一年當中台灣普遍高溫炎熱時期，加上景氣暢旺，尖峰負載在 13 時 49 分達到 4074.8 萬瓩，備轉容量 419.9 萬瓩，備轉容量率約 10.3%，維持供電充裕的綠燈，其中太陽光電於尖峰時刻發電出力達 477.1 萬瓩。

台電說明，近來全台各地氣候持續炎熱，新北、花東等地區今日更出現 39 度以上極端高溫，炎熱氣候、產業景氣持續暢旺是用電量攀升的主因。

與昨 (21) 日用電尖峰時刻相比較，台電表示，因為氣候持續炎熱，防疫及暑假期間民眾居家增加空調用電等因素，光是低壓用戶用電就增加了約 66.1 萬瓩，佔今日用電增量的大宗。

台電指出，本週的尖峰負載有三天突破了 4000 萬瓩大關，未來一週各地持續炎熱，尖峰用電量預估為 4060 萬瓩。

面對盛夏用電不斷增加，台電已規劃各項措施以確保供電穩定，且歲修機組已於 6 月陸續歸隊加入供電，加上日間太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時也將啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元措施，致力確保穩定供電，也盼全民共同節約能源、珍惜電力，共同舒緩用電尖峰的負擔。

夏季用電量攀升，台電表示，已規劃各項措施確保供電穩定，也盼民眾日常生活節約用電，珍惜每一度電。