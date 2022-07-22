中福股臨會同日鬧雙胞 投保中心籲請雙方獨董說明

中福公司 (1435-TW) 近日涉及經營權之爭，雙方獨董都將在 8 月 17 日同日召開股東臨時會，造成股臨會「鬧雙胞」，投保中心今 (22) 日表示，籲請兩方獨董召集人就為公司利益召集股臨會之必要性說明清楚，並善盡職責，以維護公司及股東權益。

中福繼今 (2022) 年 6 月 30 日召集的股東常會因出席股東表決權數未達門檻，而無法進行解任及全面改選議案後，雙方各別支持的獨立董事將於 8 月 17 日同日分別召集股東臨時會，進行解任他方董事及補選董事議案。

投保中心表示，獨立董事於現行法令雖有單獨召集股東會的權限，但是在召集時仍應考量召集的必要性及公司的最大利益。經查中福本次雙方獨立董事於 8 月 17 同日分別召集兩場股東臨時會，議案內容均為解任經營權競爭的他方董事後並進行補選，股臨會這樣同日「鬧雙胞」，恐有致中福公司全體股東無所適從，難以行使股東權利之虞。

為維護股東權益，投保中心已函請雙方獨董就召集股東臨時會的必要性予以說明，若評估後仍具必要性，則請於股臨會上向股東說明清楚，並籲請雙方獨董應維持其獨立性，並以善良管理人的注意義務善盡其職責。

投保中心強調，對於經營權之爭一向秉持中立立場，不涉入其中，然要求雙方遵守法令，投保中心將持續關注後續股東會開會情形，以維護投資人權益並促進市場健全發展。