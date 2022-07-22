App查不到「陽過」紀錄 中國新冠康復者不再求職無門

「陽過的不要」、「進過方艙的不要」，因確診受到歧視的中國求職者，迎來維護自身權利的關鍵轉機，上海與成都用人單位已查不到求職者兩周前核酸檢測紀錄。

上海市十五屆人大常委會第 42 次會議在周四（21 日）通過《上海市人民代表大會常務委員會關於進一步做好當前促進就業工作的決定》，確立任何用人單位不得因勞動者染疫而解除勞動合約，徵才時也不得以確診為由拒絕錄用。

第一財經報導，上海市民陳丘打開「隨申辦」應用程式（App）時，發現只能查到自己半個月內在上海做過的核酸紀錄，App 不再顯示 7 月 6 號前的核酸結果。不久前，「隨申辦」還能查到前兩個月前的核酸紀錄，甚至更久。

陳丘還發現，他從支付寶健康碼平台進入成都的「四川天府健康通」，也查不到他 7 月 4 日在成都的核酸檢測紀錄，天府健康通只顯示 14 天內核酸檢測結果。

不過，他從支付寶平台進入浙江的健康碼，仍可查到他在杭州做的核酸紀錄。

陳丘在 7 月 1 日赴杭州，在杭州做了兩次核酸檢測，7 月 3 日回上海後，又做了一次。7 月 4 日，他前往成都出差，當天在成都也做了一次篩檢。

「陽過的不要」、「進過方艙的不要」… 此前，中國媒體曾持續關注感染者康復後遭遇求職歧視的現象，一篇康復者求職艱難、躲在上海虹橋火車站廁所的新聞，也在網路引發熱議。

復旦大學國際關系與公共事務學院教授鄭磊說：「核酸可查詢的期間縮短至兩周，甚至比我預期的更短，我原來預計可能會縮短至一個月內的紀錄，現在兩周的周期我認為是合適的，因為長了可能會影響（陽性康復者）找工作，而再縮短的話就可能會擔心有風險。」

鄭磊並說：「上海人大通過的決定，和核酸查詢期的調整，兩者其實是關聯的，一個是從法律的層面做出規定，但光有法律要求，技術上沒有跟進，那麽用工單位可能還是會要求求職者亮出核酸檢測信息，求職方作為弱勢群體很難拒絕，維權成本也很高，所以現在從技術的層面，從源頭上就能阻斷查看信息的這種功能，也就真正地落實了法律。」