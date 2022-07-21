台灣工銀、日盛國際租賃合併 規模將成全台第四大

王道銀行 (2897-TW) 今 (21) 日召開董事會，通過子公司台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併案，之後將向主管機關提出申請，待主管機關核准後進行後續合併事宜；雙方合併後的公司名稱為「日盛台駿國際租賃公司」，資產規模預估可望超過新台幣 600 億元以上，為台灣租賃產業資產規模第四大公司，也將力拚成為第四家掛牌上市的租賃公司。

台灣工銀租賃成立於 2011 年，為中小企業提供融資性租賃與分期付款業務，近年持續開拓聯合租賃與綠能融資等業務，2021 年合併資產規模達新台幣 198 億元、合併稅後純益約 5.65 億元，近三年稅後純益年複合成長率高達 59%；其中，旗下子公司台駿國際租賃於中國大陸的發展更是快速成長，先後於蘇州、東莞、南京、中山與佛山設立營業據點，近三年累計獲利達 11 億元，在台資金控及銀行旗下租賃公司中名列第一。

日盛國際租賃成立超過 40 年，為台灣知名租賃公司，專長為提供車輛分期、長期租車、設備融資租賃等業務，旗下子公司亦積極布局中國大陸市場；雙方合併後，各自擅長的業務種類將高度互補，並能快速擴大資產規模與提升市場知名度，創造規模經濟效益，同時亦能加速拓展中國大陸及海外市場。

王道銀行表示，基於與日盛國際租賃的經營理念相符、發展願景一致，為求台灣工銀租賃未來持續成長及發展性，王道銀行董事會今日通過台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併案，合併公司名稱為「日盛台駿國際租賃股份有限公司」，合併基準日預定為 2022 年 12 月 1 日，未來更將依主管機關核准時程進行公開發行與上市規劃。

王道銀行進一步指出，合併後王道銀行將成為日盛台駿國際租賃公司的第二大股東，王道銀行將採關聯企業權益法認列未來獲利。王道銀行董事長駱怡君表示，台灣工銀租賃成立十年至今，與日盛國際租賃將攜手打造「一加一大於二」的日盛台駿國際租賃公司，期許日盛台駿國際租賃充分發揮合併後的綜效，快速拓展海內外租賃市場，進而成為臺灣第四家掛牌上市的租賃公司。

為因應此合併案，王道銀行董事會亦通過在合併基準日前將原台灣工銀租賃公司百分之百持有的台灣工銀柒創業投資股份有限公司全數退還予母公司王道銀行，在退還 6500 萬股後，台工銀租賃公司將減資新台幣 7.1 億元，減資後的實收資本額為新台幣 26.77 億元。