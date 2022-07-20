存股型ETF 00878規模突破800億 上市2周年成長10倍

「國民存股型」ETF - 國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 今 (20) 日上市屆滿兩周年，因為是國內首檔具季配息機制的高股息 ETF，同時兼顧了 ESG 永續精神，深獲投資人青睞，推升規模突破 800 億元，規模成長超過 10 倍。

回顧過往兩年，全球與台灣股市可謂經歷了多空洗禮，以台股來看，2020/7/20 時約在 12000 點左右的位置，在 2022 年年初，最高曾來到歷史高點 18619 點，但受到疫情升溫、烏俄戰爭、美國 Fed 因應通膨進行鷹派升息的影響下，7 月初一度跌破萬四大關。而 00878 在經歷多次配息後，最新淨值仍維持在發行價之上，即便市場波動大，00878 表現相對穩健，同時，兩年內也創下多項台灣 ETF 的歷史紀錄。

據臺灣集中保管結算所與 Bloomberg 資料，00878 最新受益人數已達 57.7 萬人，為台灣投資人數第二大的 ETF；至 7/18 最新規模則來到新台幣 824 億元，為台灣規模最快突破 800 億元的 ETF，相較上市初期，規模成長超過 10 倍。

近日台股反彈，主要是從國安基金宣告護盤開始反轉，盤點國安基金進場報告，近三次皆有布局的共同標的，都分散於電子、金融、傳產三大板塊，金融股如彰銀、華南金、富邦金、國泰金、兆豐金、第一金、中信金；傳產股為台泥、台塑、南亞、台化、統一；科技股為台達電、台積電、鴻海、廣達、可成等 17 檔個股。

法人分析，想要跟上這波國安基金利多，可從電傳金皆均衡布局的 ETF 下手，如國泰永續高股息 ETF，其成分股與上述 16 檔個股有 10 檔重疊，持股權重達 33.3%，有機會受惠資金面的挹助。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑表示，中長期而言台股表現將回歸基本面，台灣 6 月出口數據及上市櫃企業 6 月營收皆表現亮眼，大型權值股長期營運依舊樂觀，顯示台股基本面仍穩健。

游日傑進一步指出，目前高通膨及企業獲利放緩的利空已大多反應在股價上，隨著法說會旺季到來，高殖利率股及本益比合理的績優股，有望在下半年看到止穩回升的表現。操作策略上，可多關注價值型 ETF，並以定期定額方式布局，分散波動風險。