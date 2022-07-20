期指結算，14900選擇權卡了18301口未平倉，你該不會不知道吧?

美股大漲，台股為何漲不動，主要就是期指結算，而又面臨 7/1 的 3000 億大量黑 K，及月線反壓，當然指數就是震盪，這些盤前東森連線都已提醒: 期指結算 14900 大量區，馬士基沒大漲，貨櫃航運不宜追 https://youtu.be/_rTHdtmIFnY

而美國晶片法案的投票前，費半報復性 + 4.61%，VIX-3.16%，美股本來就要漲，全面噴出挑戰季線反壓 (一般空頭走勢季線是壓力)，目前扣抵高值，短線上季線還無法翻揚往上，所以美股還會震盪，台股目前才在 20MA，所以雖今日震盪，在日 KD 還在黃金交叉下，還要走漲機會大！俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號 年度維修保養將於週四 (21 日) 結束，原物料走勢有望再度回落，通膨解除? 先前因天然氣上漲的【農糧概念股】停利需設好，因為以利多出盡！?

◆波音 + 5.69%(大底完成)挑戰 5/4(當時道瓊 34061)主因: 達美航空 (+4.69%) 狂買 100 架波音 737 Max(10 年來最大訂單)

指標股: 觀光 (2743-TW) 五福、(2743-TW)山富、(5706-TW)鳳凰，航空:(2618-TW)長榮航、(2610-TW)華航

◆台積電 ADR+3.07%、NVIDIA+5.53%、

應用材料 + 5.46%、ASML+5.25%

指標股: 台積電 (2330-TW)、中砂(1560-TW)、創意(3443-TW)，今走勢開始擴延: 力旺(3529-TW) 晶心科 (6533-TW) 智原 (3035-TW) 愛普 (6531-TW) 所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看: https://youtu.be/C7dqI6NYJ50

【元宇宙概念股】指標股 #宏達電 (2498-TW) 周成交量已過前波 11/19 大量區，有望持續上攻，券資比高達 42.66%，同集團的威盛 (2388-TW) 今盤中一度漲停，而 #揚明光 (3504-TW) 站穩 6/13 大量區後，股價噴出，目前券資比來到 39.08%，股價高檔震盪，而同步具【蘋概股 + 元宇宙】: 大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 今股價震盪持續看好，有另手機晶片 IC 設計王聯發科 (2454-TW) 在周 KD 背離下持續看好 (前一波周 KD 背離股價從 839 漲到 1215) 喜歡操作逆勢波段成長股的可來免費的: LINE@:

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