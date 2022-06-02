遠東新增資轉投資德州廠 最快明年底投產

遠東新 (1402-TW) 今 (2) 日公告，透過子公司美國 APG POLYTECH USA HOLDINGS, INC，增資德州廠 Corpus Christi Polymers, LLC，而德州廠受到疫情影響，建廠進度遞延，預計最快明年底、後年初投產。

Corpus Christi Polymers 是遠東新與墨西哥 Alpek S.A.B de C.V.、泰國 Indorama Ventures Holding LP 等 2 家廠商，於 2018 年 3 月在美國破產法院，共同標下 M&G 位在德州聖體市的資產，三家公司各持股 33%。

據了解，此次增資是在原先共同投資計畫之中，三家公司的持股比並不會因此改變，而根據公告，遠東新從今年 1 月 26 日至 6 月 2 日，共增資 Corpus Christi Polymers 1058 萬美元、約新台幣 3.1 億元，累計遠東新已投資 Corpus Christi Polymers 逾 126 億元。

不過，德州廠原先計畫在去年至今年就會投產貢獻，但過去幾年受到全球疫情爆發影響，建廠時程推遲，預計要到明年底、後年初才會開始貢獻營運。

而 Corpus Christi Polymers 完工投產後，預計將年產 110 萬噸的 PET，以及 150 萬噸的 PTA，遠東新依照股權比重，可取得約 37 萬噸 PET 產能以及 50 萬噸的 PTA 產能。

除德州廠外，遠東新在西維吉尼亞州也有一個年產 35 萬噸 PET 的工廠，在俄州則有 R-PET 產線，年產 5 萬噸，目前透過設備汰舊換新、去瓶頸的方式提升產能。