〈台股盤前〉挑戰月線反壓 短期走勢估仍偏震盪

台股昨 (18) 日在電子權值股、金融股、觀光類股走揚下，終場大漲 169.02 點、收最高點 14719.64 點，日 K 連四紅。法人指出，在國安基金護盤宣示下，有利重振短期投資人信心，短線觀察指數能否站穩月線，預期盤勢仍偏震盪。

高盛等美企繳出不錯的財報成績單，聯準會大幅升息預期降低，美股周一 (18 日) 早盤勁揚，但隨著市場傳出蘋果明年將暫緩招聘，美股應聲翻黑，科技股尾盤急殺，道瓊終場下挫 200 點，那指下跌逾 0.8%，台積電 ADR 跌近 2.4%。

彭博社 18 日引述消息人士報導，蘋果明年計畫減緩部分單位的招聘及支出成長，因應可能到來的經濟逆風，但並非所有團隊都會受影響。蘋果 2023 年產品發布計畫依舊積極，當中包括一款混合實境 (MR) 頭盔，為公司 2015 年以來首度開啟重要的產品類別。

日月光集團持續加碼投資台灣，旗下日月光半導體上周在中壢投資 300 億元擴產後，另一家封測子公司矽品也獲中科管理局通過進駐中科虎尾園區，預計投資 975 億元。

美元今年來強勁挺升，且市場認為在聯準會政策利率攀峰之前，美元強勢難擋，從而使全球經濟與金融市場面臨陷入「厄運循環」的重大風險。

法人指出，本周美國重量級科技廠 IBM、英特爾、德儀等將陸續公布財報，牽動科技股表現，而在國安基金護盤宣示下，有利重振短期投資人信心，短線觀察指數能否站穩月線，預期盤勢仍偏震盪。

