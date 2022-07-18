台積電甩尾急拉 台股漲169點收14719點 直逼月線

台股今 (18) 日跟隨亞股走揚，儘管盤中遇亂流、漲勢收斂，所幸靠著金融股撐盤，聯發科、聯電等電子股也表現有撐，加上台積電甩尾急拉，加權指數終場上漲 169.02 點或 1.16%，收在全場最高 14719.64 點，直逼月線，成交值 2253.54 億元。

櫃買指數終場上漲 3.02 點或 1.72%，收在 178.75 點，成交值 514.34 億元。上市櫃成交值合計 2767.88 億元。

權王台積電今天開高，一度漲逾 1%，逼近 500 元大關，但賣壓隨之出籠，盤中翻黑最低來到 488.5 元，不過，終場前最後一盤吸引買盤進駐，翻紅收 495.5 元；聯發科、聯電則上漲逾 2%，分別收 661、40 元，扮演撐盤要角；南亞科、瑞昱、友達、欣興等電子指標股也獲資金點火。

高價股方面，大立光走過低潮，法說會後獲外資調升目標價，今天股價一度衝上 2030 元，穩居股王寶座，但盤中陷入多空交戰，終場收平盤 1990 元；力旺持續反彈，今天一舉攻上漲停，達 1130 元；譜瑞 - KY 大漲逾半根停板，信驊、AES-KY、祥碩漲勢也相當凌厲。

金融股方面，富邦金今天領軍走揚，勁揚約 4%，挑戰重回 60 元關卡，玉山金、國泰金、中信金、台新金等也有 2-3% 的漲幅；航運股漲跌互見，貨櫃三雄中以萬海漲逾 3% 最強，陽明翻黑，長榮收平盤，航空雙雄長榮航、華航則上漲 1-2%，裕民、中航、志信、慧洋 - KY、四維航等也都在盤上表現。

國旅補助開跑，加上本土疫情趨緩、暑假旺季效應等三大利多加持，帶動觀光股表現，在資金追捧下，鳳凰、六福、夏都、易飛網等 10 多檔上市櫃個股，皆亮燈漲停，旅行社、餐飲、飯店等族群百花齊放。上市觀光類股指數終場收漲 4.43%，上櫃觀光類股指數終場收漲 3.22%，為盤面多頭指標。