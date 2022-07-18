台股日K連4紅站上14700點 三大法人土洋對作買超27.24億元

台股今 (18) 日跟隨亞股走揚，日 K 連 4 紅，電子、金融雙箭頭拉抬人氣，觀光股受惠政策利多強勢攻高，加上台積電急拉尾盤，助攻加權指數上漲 169 點，收在全場最高 14719 點，逼近月線關卡。三大法人呈土洋對作，合計買超 27.24 億元，外資連 2 賣。

觀察三大法人資金動向，外資今天持續賣超 4.67 億元；投信則買超 22.82 億元，為連續 17 個交易日買超；自營商買超 9.12 億元。三大法人合計買超 27.24 億元。

權王台積電今天開高，一度漲逾 1%，逼近 500 元大關，但賣壓隨之出籠，盤中翻黑最低來到 488.5 元，不過，終場前最後一盤吸引買盤進駐，翻紅收 495.5 元；股王大立光走過低潮，法說會後獲外資調升目標價，今天股價一度衝上 2030 元，穩居股王寶座，但盤中陷入多空交戰，終場收平盤 1990 元。

其他電子股方面，聯電上漲近 3%，重返 40 元大關，聯發科也漲逾 2%，收 661 元，聯家軍扮演撐盤要角；友達、瑞昱、欣興等產業指標股也獲得資金青睞。

記憶體族群近日擺脫頹勢，今天持續上攻，南亞科、群聯雙雙大漲逾半根停板，記憶體封測廠力成、南茂也上漲 3-4%，創見、品安、晶豪科等也都有 2% 以上的漲幅。

上市觀光類股指數終場上漲 4.43%，上櫃觀光類股指數則收漲 3.22%，為盤面多頭指標，受惠國旅補助開跑，加上本土疫情趨緩、暑假旺季效應等三大利多加持，觀光股今天百花齊放，鳳凰、六福、夏都、易飛網等 10 多檔上市櫃個股，皆亮燈漲停，市場樂觀看待解封題材。