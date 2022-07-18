中鋼上半年稅前盈餘年減18% 每股稅前賺1.83元

中鋼 (2002-TW) 今 (18) 日公告自結損益，第二季稅前盈餘 144 億元，季減 0.7%、年減 34.9%，每股稅前盈餘約 0.91 元；上半年稅前盈餘 289.02 億元，年減 18%、每股稅前盈餘約 1.83 元。
中鋼 6 月營收 447.44 億元，月增 2.9%、年增 15.3%，營業利益 37.65 億元，月減 14.7%、年減 11.9%，稅前盈餘 42.97 億元，月減 3.2%、年減 48.3%，每股稅前盈餘約 0.27 元。
中鋼表示，6 月銷售額雖然提升，但原料煤鐵成本高漲，漲幅大於售價，衝擊獲利表現；不過，業外方面有高捷平準基金挹注收入，加上兌換利益增加等，讓稅前盈餘減少幅度收斂。
中鋼第二季營收 1336.37 億元，季增 16%、年增 15.8%；營業利益 127.65 億元，季減 5.3%、年減 38.5%；營益率 9.6%、季減 2.1 個百分點、年減 8.4 個百分點。
中鋼上半年營收 2388.5 億元，年增 16.7%、營業利益 262.4 億元，年減 21.1%、營益率 10.5%，年減 5 個百分點。
展望第三季，中鋼認為，單季接單量 330 萬噸，估較第二季 340 萬噸略減，加上 7、8 月盤價走跌，壓縮利差空間，但預計隨著後續原料成本壓力下滑、第四季產業旺季復甦下，營運可望先蹲後跳。