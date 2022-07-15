大立光Q3營運轉佳 日系外資調升目標價最高上看2200元

大立光 (3008-TW) 第二季獲利表現優於預期，第三季營運轉轉佳，今 (15) 日兩家日系外資分別調高目標價，由 1800 元調高到 2200 元，及 1865 元調高到 1930 元。

兩大日系券商對大立光評等看法不一，一者由「持有」調升到「買進」，另一個則維持「中立」，目標價 1865 元調高到 1930 元。

在歐美系券商部分，目前出爐的報告評等則維持「優於大盤」，目標價 2250 元。

大立光第二季營收 96.75 億元，毛利率 55.8%，季增 2.42 個百分點，年減 4.49 個百分點，稅後純益為 49.46 億元，季減 10.28%，年增 67.09%，每股純益 37.06 元。第二季業外匯兌利益 17.9 億元，業外收益 21.66 億元。

大立光上半年營收 198.08 億元，毛利率為 54.55%，年減 8.16 個百分點，稅後純益 104.58 億元，年增 26.38%，每股純益為 78.36 元。

大立光執行長林恩平在法說會指出，7 月營收將優於 6 月，8 月營收將優於 7 月，其中，7P、8P 等高階鏡頸，第三、四季有較多訂單，且高階鏡頭的開發案量增加。