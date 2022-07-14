推特稍早一度全球當機 影響數萬用戶

根據當機追踪網站 Downdetector.com 數據，推特 (Twitter Inc)(TWTR-US) 周四 (14 日) 出現全球性當機，影響數萬名用戶，是自 2 月以來的首次此類中斷。

該網站指出，在美國有超過 5 萬起用戶報告推特問題。包括英國、墨西哥、巴西和義大利在內的其他國家的用戶也回報相關問題。

幾天前，推特起訴馬斯克違反以 440 億美元收購該公司的交易，並要求德拉瓦州法院下令這位全球首富完成收購。

當機開始於美東時間周四 8:00 左右，用戶無法在桌機和手機上登錄推特網站。

目前尚不清楚是什麼原因導致當機。用戶只收到一條錯顯示誤消的訊息：「推文現在無法載入。」推特未對當機問題提出解釋，但其操作能顯示所有系統都在運行。

該公司在 2 月曾遭遇另一次大範圍的當機，推特將其歸咎於軟體故障。

其他大型科技公司在過去一年也出現當機問題。Meta Platforms (META-US) 去年 10 月發生近 6 小時的當機，使其 WhatsApp、Instagram 和 Messenger 無法觸及數十億用戶。

推特早年就常常當機，過去常使用其流行的「失敗鯨魚」插圖，顯示為一隻被鳥類舉起的白鯨來應對此類事件，但自 2013 年起停止使用該圖示。

仍能使用推特的人開​​玩笑地將當機歸咎於特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克。一位用戶推文寫道：「馬斯克造成推特當機。」

推特股價在周四盤前小幅下跌至 36.60 美元。