傳天齊鋰業香港上市籌資規模最高達20億美元 6/30開始招股

據多家媒體周三（29 日）報導，中國鋰業巨頭天齊鋰業將以每股 69-82 港元（8.79-10.45 美元）的價格在香港上市，籌資規模最高可達 20 億美元，為香港今年規模最大上市交易，並將於周四（30 日）起開始招股。

據知情人士消息透露，天齊鋰業計劃在 2022 年發行約 1.6412 億股股票，將從周四（30 日）起至下周三（7 月 6 日）招股，預期 7 月 13 日掛牌。消息人士稱，若天齊鋰業行使 15% 的「超額配售權」，籌資規模可能達到 16.6 億至 19.7 億美元。

截稿前，天齊鋰業 (002466-CN) 並未對此回應，該股周三收跌 4.36%，每股報人民幣 122.80 元。

由於通膨飆升、利率上升與俄烏衝突等因素，加劇中國政府對國內科技公司與海外上市方面的打擊，今年港交所完全沒有大型首次公開發行（IPO）計畫，雖然過去一周有幾次小規模的 IPO，但總籌資規模仍較去年同期下降 91%。

根據 Refinitiv 數據，今年迄今香港 IPO 與二次上市交易規模僅 22 億美元，遠低於 2021 年同期的 302.7 億美元。有報導稱，這次天齊鋰業的上市有助於重振香港市場。

不過，這次是天齊鋰業第二次嘗試在香港上市，早在 2018 年時，由於當時市場狀況較差，天齊鋰業退出登陸港交所計畫。

過去一年內，由於全球對電動車需求持續成長，鋰價水漲船高，儘管上海封鎖也造成一些波動。根據 Benchmark Mineral Intelligence 數據，今年迄今鋰礦價格上漲近 120%，較去年同期上漲 400%。