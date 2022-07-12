國揚人馬正式進入南榮董事會 協助推進世界明珠開發案

南港 (2101-TW) 輪胎今 (12) 日公告，負責「世界明珠」開發案的子公司南榮開發改選董事長，由身兼南港董座的郭林諒續任，副董事長則是國揚實業 (2505-TW) 顧問何小棟，國揚人馬正式進入南榮董事會，以國揚身為地產開發商的資源整合優勢，協助推進南港指標大案世界明珠。

國揚實業為國揚集團旗下的不動產開發公司，集團旗下還包括漢來美食 (1268-TW)、中和羊毛 (1439-TW)、漢神百貨、漢來大飯店等。國揚地產開發集團更是台灣唯一同時擁有百貨商場、五星級觀光飯店、複合式巨蛋興建實績及不動產建築營造的開發商，掌握龐大的資源整合優勢。

世界明珠目前整體銷售已達 7 成，預計 2023 年開始交屋，估計總銷金額約千億元，外界看好將為南港帶進鉅額獲利，加上未來資產開發期待，也是吸引國揚集團加入南港董事會的關鍵之一。

林學圃去年底驟逝，打亂接班佈局，侯西峰傳受林學圃之託，出手救火，也順利進入南港董事會。南港取得 9 席董事，國揚取得 3 席，其中以崇神開發實業取得 2 席董事，代表人為侯嘉騏與黃銘佑，另一席則為獨立董事許妙靜。

而南港榮譽董事長林學圃長女林君穎、國揚集團總裁侯西峰次女侯嘉騏均進入董事會，林君穎更接任南港總經理，啟動二代接班佈局。

