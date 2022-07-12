〈陸港盤後〉上海新一波疫情引發不安 A股三大指數齊跌

中國 A 股三大指數周二（12 日）收盤齊跌，滬指失守 3,300 點關卡，創業板指的跌幅逼近 2%，原因是上海新一波疫情引發投資人不安，擔憂政府可能會祭出更多封控措施。

證券時報報導，滬指周二收盤跌 0.97% 至 3,281.47 點，深成指大跌 1.41% 至 12,439.27 點，創業板指重挫 2.34% 至 2,702.69 點。兩市成交額合計人民幣 9,768 億元，「北向資金」淨流出 42.51 億元。

半導體類股大幅走低，醫藥、醫療保健、農業、食品飲料、旅遊、汽車、釀酒等族群同步下跌，交通設施、釩電池、水利等類股走高。

香港恒生指數收盤跌 1.32%，恒生科技指數驟跌 2.14%。

上海市政府通告周一新增 59 例確診病例，連續第四天維持在 50 例以上。大約一周前，染疫病例是個位數，但在上海發現傳染力更強的 BA.5 變異株後，確診病例快速增加。

上海市政府周二至周四將在九個行政區及其他發現病例的地區展開兩輪大規模檢測。

上月上海官員才宣稱打贏防疫保衛戰，但多輪檢測和個別小區封控正重新喚起人們對全面封城的痛苦回憶。在 4 月和 5 月大部分時間裡，嚴格封控措施導致民眾無法出門，難以穩定獲得食物和醫療服務，造成巨大經濟損失，也引發多年來最強烈民怨。

東吳證券表示，受諸多因素影響，中國股市情緒由高亢開始逐漸降溫，近期總體成交量也明顯下滑。操作上，投資人可適當減少部位，獲利了結。隨著上市公司陸續公布上半年財報，投資人可選擇業績表現佳、市場估值仍處於相對低點的個股，進行後續布局。

港股比亞迪 (01211-HK) 股價周二收盤重摔近 12%，A 股比亞迪也驟跌近 5%，原因是市場盛傳「股神」巴菲特將比亞迪持股轉移給花旗 (C-US) 。

港交所 CCASS 的數據顯示，7 月 9 日，花旗持有比亞迪股份 1.63 億股，7 月 11 日，花旗的持股增加 2.25 億股至 3.89 億股，持股比率為 35.39%。

2008 年 9 月 29 日，巴菲特掌控的波克夏公司 (BRK.B-US) ，斥資 2.3 億美元，以每股 8 港元的價格，在港股認購 2.25 億股比亞迪股票。市場猜測，花旗增加的 2.25 億股，應該來自巴菲特。