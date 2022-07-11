【袁志峰專欄】港股欠方向，維持上落市

今日推介 - 騰訊 (700), 上日收市 $352.60

1) 股市前景

國内股市連升 5 周後上周下跌，同期港股也回調，成交縮減，南向資金轉淨賣出，美元指數創近 20 年新高，人民幣滙率維持穩定。美國 6 月就業數據表現強勁，美聯儲 7 月尾毫無疑問將加息 0.75 厘。歐美經濟衰退風險上升，美國今周公布的通脹數據以及月中起公布的二季度業績將是市場焦點，預期美股短期波動加劇。美股前景不明朗疊加 A 股有回調跡象，預期港股上升動能減弱，建議短線投資者降低倉位，做好風控，長線投資者静待入市機會。

今天推介是騰訊 (700) — (1) 6 日 27 日，騰訊公布大股東 Naspers 計劃有序減持騰訊股份，當日騰訊股價跌 1.6%，南向資金淨賣出 18.3 億元騰訊股份，恒指及恒生科指分别升 2.7% 及 4.7%。(2) 由 6 月 28 日至 7 月 8 日共 8 個交易日，騰訊於公開市場共回購 24.0 億元股份，南向資金淨買入 36.8 億元騰訊股份，期間騰訊股價跌 6.8%，恒指及恒生科指分別跌 2.3% 及 5.2%，美團 (3690) 跌 6.2%，京東 (9618) 跌 7.4%，阿里 (9988) 則升 2.5%。(3) 筆者認為 Naspers 事件對騰訊股價的影響已充份消化，騰訊積極回購股份及南向資金持續淨買入是正面消息。建議買入，目標價 390 元，止損價 340 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 318 點，已是全日高位，早盤輾轉回落，午後窄幅震盪，最多曾倒跌 29 點，收報 21725 點，升 82 點或 0.4%，成交額按日減 6% 至 1059 億元，6 月份日均成交額 1504 億元。港股通南向資金轉淨買入約 7 億元，李寧 (2331)、吉利汽車 (175) 及港交所 (388) 錄得 3.1、2.7 及 2.5 億元淨買入，美團 (3690)、中國移動 (941) 及藥明生物 (2269) 錄得 4.4、1.9 及 1.2 億元淨賣出。7 月以來累積淨賣出 38 億元，6 月淨買入 534 億元。全周計，恒指跌 0.6%。

藍籌股 43 升 22 跌 4 持平。石藥集團 (1093) 漲逾 5%，為表現最佳藍籌。其次是阿里 (9988) 及舜宇光學 (2382) 升逾 3%。中國海外發展 (688)、華潤置地 (1109)、龍湖集團 (960)、東方海外 (316) 及新奥能源 (2688) 升逾 2%。金沙中國 (1928)、港交所 (388) 及中芯國際 (981) 升逾 1%。藥明生物 (2269) 跌逾 3，為跌幅最大藍籌。申洲國際 (2313) 及李寧 (2331) 跌逾 2%。蒙牛乳業 (2319) 及比亞迪 (1211) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.6%，收報 4808 點，成份股 19 升 9 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及百度 (9988) 升逾 3% 及 2%，美團 (3690) 跌 1%。蔚來 (9866) 漲逾 5%，為升幅最大成份股。其次是舜宇光學 (2382) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 3%。攜程 (9961) 及瑞聲科技 (2018) 升逾 2%。京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 跌近 2%，為表現最差成份股。海爾智家 (6690) 及理想汽車 (2015) 跌逾 1%。全周計，恒生科指跌 1.3%。

板塊方面，汽車及生物科技股逆市下跌，跌幅居前。長城汽車 (2333) 跌近 3%。藥明生物 (2269)、金斯達生物 (1548) 及信達生物 (1801) 跌 2%-3%。手機零件、內房、航空、基建、水泥、燃氣及濠賭股跑贏大市，漲幅居前。富力地產 (2777) 及中國金茂 (817) 升逾 4% 及 3%。中國 3 大航空股升 3%。中國中鐵 (390) 及中國中車 (1766) 升 3%。海螺水泥 (914)、華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 升 2%-3%。中國燃氣 (384)、華潤燃氣 (1193) 及新奥能源 (2688) 升 1%-3%。4 大市值濠賭股升 1%-2%。

周五上証指數高開 0.5%，全日震盪下行，午後最多曾跌 0.3%，收報 3356.08 點，跌 0.25%。深証成指跌 0.6%，科創 50 指數跌 0.7%。滬深兩市總成交約 10300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 200 億元。滬深股通北向交易淨買入 12 億元。7 月以來累積淨買入 36 億元，6 月淨買入 730 億元。全周計，上証指數跌 0.9%，深証成指持平。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 6 月份全國居民消費價格指數 (CPI) 按年升 2.5%，高於市場預期的 2.4%，創 2020 年 7 月以來最高；按月則持平。6 月份工業生產者出廠價格指數 (PPI) 按年升 6.1%，略高於市場預期 6%，但為 2021 年 3 月以來最低；按月是持平。(信報)

澳門宣布，本月 11 日凌晨至本月 18 日凌晨，澳門將會暫停所有從事工商業公司和場所的運作，但維持社會必要運作以及居民生活所需的公司或場所不受影響。(信報)

美國勞工部公布，6 月非農業職位增加 37.2 萬個，市場預期增加 26.8 萬個；失業率為 3.6%，符合市場預期。(信報)

4) 個股訊息

路透引述知情人士報道，美國政府正考慮向中國出口芯片製造工具推出新的針對性限制，試圖阻礙中國最大芯片製造商中芯國際 (981) 的進步，但同時又不減緩芯片流入全球經濟的速度。(信報)

舜宇光學 (2382) 出貨量持續下滑，據該公司公布的 6 月數據，其手機鏡頭出貨量按月少兩成，至 7234.9 萬件，按年也跌 16%。手機攝像模組出貨量 4034.5 萬件，按年及按月分別下降 21% 及 19%。該公司解釋主因現時整體智能手機市場需求較淡。(信報)

長城汽車 (2333) 公布，今年上半年汽車總銷量 51.85 萬輛，按年跌 16.1%。單計 6 月，汽車總銷量為 10.12 萬輛，按年增長 0.5%。(信報)

紫金礦業 (2899) 預期，今年上半年盈利約 126 億元人民幣，按年增長約 91%。預期盈利上升，主要得益於下屬的塞爾維亞紫金銅業、剛果 (金) 卡莫阿銅業及西藏巨龍銅業等一批主力礦山，如期建成投產、達產，該公司主營礦產品金、銅等產量按年大幅上升，其中礦產銅產量上升約 70%，礦產金產量上升約 22%。(信報)



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