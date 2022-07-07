〈陸港盤後〉中國17部門發布通知 擴大汽車消費 A股走高

中國 A 股三大指數周四（7 日）收盤同步走高，創業板指大漲逾 1.6%，原因是中國商務部等 17 部門發布通知，指示要擴大汽車消費，積極推動「新能源車下鄉」活動。

證券時報報導，滬指周四收盤漲 0.27% 至 3,364.4 點，深成指漲 0.97% 至 12,935.85 點，創業板指勁漲 1.68% 至 2,849.71 點。

兩市成交額合計人民幣（下同）1.0530 兆元，連續第 11 個交易日破兆，「北向資金」淨流入 5.54 億元。

汽車類股強勢表態，有色、電力、工程機械、農業、煤炭等族群齊揚，紡織服裝、醫藥、券商等類股走低。

香港恒生指數收盤漲 0.26%，恒生科技指數跌 0.45%。

商務部等 17 部門發布「關於搞活汽車流通 擴大汽車消費若干措施的通知」，聚焦支持新能源車購買使用、提振二手車市場、促進汽車更新消費、支持汽車平行進口、改善汽車使用環境、加強汽車金融服務等六個層面。

中國政府表示，要研究免徵新能源車車輛購置稅政策到期後延期的問題，積極推動「新能源車下鄉」活動，加快充電設施建設，引導充電樁業者適當下調充電服務費。

商務部副部長盛秋平周四說，今年以來，受疫情多點散發等因素影響，車市面臨更大壓力，汽車消費明顯下滑，特別是 4、5 月。

不過，盛秋平表示，隨著疫情得到有效控制，加上各項政策措施見效，汽車消費將持續回穩，下半年有望加快成長腳步，發揮穩定經濟效果。

在歐美經濟衰退陰影罩頂之際，華爾街重量級銀行紛紛將目光轉向中國市場，如今花旗加入高盛、摩根大通的行列，成為最新一家看好中國市場的機構。

Robert Buckland 等花旗策略師說，中國股市的本益比相對具有吸引力，並且在全球貨幣政策收緊之際，中國的政策偏向寬鬆；雖然疫情風險仍令人擔憂，但解封與政策支持，可能會讓中國市場的走勢更加獨特。