原油跌破100美元關卡 高盛：拋售過頭 需求反彈超過供應增長才是問題

高盛分析師表示，本周美國原油價格跌破每桶 100 美元，這樣的拋售力道已太過頭了。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格周三 (6 日) 下跌 97 美分或 1%，收每桶 98.53 美元，觸及近 3 個月的低點。周二 WTI 為 5 月以來首次跌破 100 美元關鍵水準。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.08 美元或 2%，收每桶 100.69 美元，盤中低點觸及 98.50 美元，為 4 月以來首次跌破 100 美元關卡。

高盛分析師表示，拋售已經過頭，因為目前石油短缺問題仍未解決，透過高油價破壞需求成了唯一解套方式，但同時庫存也正在下降，接近極低水準。

能源研究主管 Damien Courvalin 在內的高盛分析團隊周三報告寫道：「我們認為，此趨勢是因為在面臨低交易流動性時，市場對經濟衰退的恐懼增加，技術面加劇拋售力道。」

「自 6 月中旬以來價格和煉油利潤率的下降，現在相當於石油市場在價格上反映今年下半年到 2023 年全球 GDP (國內生產總值) 成長預期下修 1.1% 的情形。」

高盛認為，油價下跌還歸因於 7 月 4 日假期後交易清淡。「從這個角度來看，油價此回拋售並不那麼令人驚訝，以設置和跌幅來看，類似最近期 2021 年感恩節後的拋售。」

然而，經濟衰退的威脅主導下半年，儘管上半年因供應緊繃，原油價格表現良好，但隨著美國聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 在內的全球央行升息或準備升息以對抗飆升的通膨，投資者開始在價格上反映潛在經濟衰退的後果。

但高盛分析師積極評價，稱全球經濟「仍在成長，今年石油需求的增長將明顯超過 GDP 的成長，受後疫情期亞太地區經濟重啟的支撐，以及國際旅遊的復甦。」

「此外，中國在解封後的需求回彈超過我們的預期，其大規模刺激措施進一步協助當地需求在今年稍晚改善。因此，我們仍預期，今年第二季至第三季全球石油需求將增加超過季節性的 230 萬桶 / 日，且達每桶 120 美元水準。這就是石油市場需要解決的問題，即需求反彈大於未來幾個月的供應成長預期。」