〈能源盤後〉經濟衰退恐懼蔓延 原油遭拋售 WTI摔入熊市領域

原油期貨價格周三 (6 日) 下跌，市場對經濟衰退將挫傷能源需求的擔憂情緒將 WTI 原油價格推入熊市，即從近期高點下跌 20% 或以上。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 97 美分或 1%，收每桶 98.53 美元，創 4 月以來最近月 WTI 最低收盤價。

根據道瓊市場數據，此收盤價較 3 月 8 日創下的 123.70 美元近期收盤高點下跌 20% 以上。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.08 美元或 2%，收每桶 100.69 美元，盤中低點觸及 98.50 美元，為 4 月以來首次跌破 100 美元關卡。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 3.2366 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 5.3%，收每加侖 3.4106 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.2% ，收每百萬 Btu 5.51 美元。

市場推動力

周三原油擴大周二跌幅。周二 Brent 原油跌逾 9%，而 WTI 原油跌逾 8%，創下 3 月初以來的最大單日跌幅。

此走勢歸因於市場越來越擔心，為打擊居高不下的通膨，美聯準會 (Fed) 和其他國家央行採取激進的貨幣緊縮政策恐將美國和全球經濟推入衰退。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示：「對經濟衰退的恐懼持續與供應緊繃狀況互相拉扯，顯然前者在過去 24 小時內取得勝利。」

然而，高盛分析師認為，有鑑於原油供應緊繃，市場此回拋售過度，其報告表示：「自 6 月中旬以來價格和煉油利潤率的下降，現在相當於石油市場在價格上反映今年下半年到 2023 年全球 GDP 成長預期下修 1.1% 的情形。我們認為這拋售走勢過頭了，儘管未來經濟衰退的風險正在增加，但我們看漲觀點的關鍵是，目前石油短缺問題仍未解決，透過高油價破壞需求成了唯一解套方式，但同時庫存也正在下降，接近極低水準。」

高盛分析師認為，周一美國獨立日假期後交易清淡可能加劇此走勢。另外，分析師認為，技術因素也發揮影響，因為原油期貨價格跌破關鍵支撐點。

Sevens Report Research 周三分析報告指出：「WTI 的原油漲勢嚴重違反年初俄烏大戰開打後，WTI 原油漲至每桶 100 美元以上的上升曲線。」

「5 月初的收盤低點 99.43 美元應被視為一條近期線，要是被打破了，下行動力可能繼續增強。」高盛分析師寫道，並補充周二的趨勢並非將前景轉為看跌，但確實讓他們對中短期看漲的觀點轉為中性，且更有可能在每桶 90 美元以上至 115 美元內區間交易。

周三能源市場相關新聞方面，石油輸出國組織 (OPEC) 宣布，自 2016 年以來眾望所歸的秘書長 Mohammad Barkindo 已去世。價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，從石油的角度來看，此消息對市場變化不大，因為 Mohammad Barkindo 本預定月底卸職。

由於周一休市，美國能源資訊署 (EIA) 的石油供應數據推遲至周四公布。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (7/1 止) 美國原油供應量下降 120 萬桶、汽油供應量下降 50 萬桶，以及蒸餾油供應量增加 100 萬桶。

周三歐洲天然氣價格大幅下跌，係因市場在承受俄烏大戰帶來的巨大壓力之際，

挪威石油和天然氣工人的罷工威脅又造成進一步壓力。