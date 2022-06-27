堵線上交易逃稅漏洞 高頻率交易帳戶資料提報辦法上路

為防堵網路交易逃漏稅，財政部今 (27) 日公告「金融機構提供稅捐稽徵機關個人金融帳戶高頻交易資料作業規範」，明訂金融機構必須在每年 3 月底之前，提供高頻率轉匯款帳戶資料給稅捐稽徵機構，相關規範即日起生效，換言之，金融機構必須在明年 3 月底前首次提交資料。

根據財政部公告內容，只要是同一人的同一帳戶，在同一年度存轉匯入金額滿 240 萬元，且在該年度中任 4 個月，單月轉匯入筆數達 200 筆，就會被認定是高頻率交易帳戶，包括銀行等金融機構必須將帳戶相關資料提交給稅捐稽徵機關。

財政部表示，金融機構必須在每年的 3 月底前，將前一年度，符合高頻率交易的帳戶與相關交易紀錄資料，送交給財政部財政資訊中心，由於該辦法已在今日正式生效，因此金融機構必須在明 (112) 年 3 月 31 日前首次提供相關資料。

在社群媒體推波助瀾下，帶動網路線上交易蓬勃發展，但比起有營業與稅籍登記的大型電商，部分店家透過 LINE、FACEBOOK 或是 IG 經營的小型網路店家，因營業額較難掌握，也容易成為逃漏稅漏洞。

財政部表示，國稅局會先將所蒐集的資料與申報資料進行比對分析，當發現異常比率偏高且涉嫌逃漏稅才會進一步調查，在合比例原則下，就課稅所需進行查核。

