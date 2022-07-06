〈能源盤後〉經濟衰退恐慌 美元飆漲 WTI摜破100美元 收創4月以來最低點

原油期貨價格周二 (5 日) 下跌，係因對全球經濟前景的擔憂引發原油需求前景的不確定性，且美元兌其他貨幣飆升，令 WTI 原油期貨價格跌破每桶 100 美元，創 2 個多月最低收盤價。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8.93 美元或 8.2%，收每桶 99.50 美元，創 4 月 25 日以來最低收盤價，且盤中低點觸及 97.43 美元。

美國市場周一因獨立日假期休市。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格大跌 10.73 美元或近 9.5%，收每桶 102.77 美元，創 5 月 10 日以來最低收盤價。周一該期貨上漲 1.7%。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 9.7%，收每加侖 3.329 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 8.6%，收每加侖 3.6016 美元。

汽油期貨與熱燃油期貨價格均創 4 月以來最低收盤價。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.6% ，收每百萬 Btu 5.523 美元。

市場推動力

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示：「資本湧入美元，導致 美元] 飆升…… 這似乎對大宗商品價格構成阻力。」

市場擔心俄烏大戰造成能源緊縮，以及歐洲央行採取貨幣緊縮計畫對抗通膨，恐使歐元區陷入衰退，美元兌主要貨幣匯率飆升。

強勢美元恐造成原油和其他大宗商品價格阻力，令大宗商品對非美元使用者來說更昂貴。

隨著美國聯準會 (Fed) 積極升息並以其他方式收緊貨幣政策，以對抗通膨，市場也越來越擔心美國發生經濟衰退。

但分析師認為，供應緊繃仍可能縮限原油的下行空間。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告表示：「儘管宏觀前景黯淡，需求面令人擔憂，但今年剩餘時間市場預計仍將吃緊。OPEC + 生產國大幅增產的空間有限，所以無法為市場提供大量緩解。」

與此同時，路透社報導稱，挪威的石油和天然氣工人周二因工資問題舉行罷工，到周六前，挪威的石油產量可能會減少 15%。

「挪威罷工的消息應該支撐油價，但原油卻大跌，這很奇怪，且俄羅斯以夏季維修為由，關閉位於歐洲的天然氣管道，這些管道是否會再重啟的市場擔憂加劇，但天然氣價格卻仍下跌。」Cieszynski 說。

「這走勢表明，當前投資者更擔心全球經濟衰退驅動需求下降，而不是潛在短暫的供應問題。」他說。

然而，Patterson 指出，歐洲天然氣價格仍然上漲，荷蘭天然氣期貨價格周一上漲至 3 月以來的最高水準。「這顯然對歐盟不利，因為該地區已不得不應對來自俄羅斯的管道流量減少的現況。」