〈陸港盤後〉拜登傳取消部分中國貨關稅 市場樂觀氛圍消散

中國 A 股三大指數周二（5 日）收盤齊跌，滬指跌幅不到 0.1%，市場傳出美國總統拜登最快本周取消中國貨關稅，但可能啟動一項針對產業補貼的新調查，最終市場樂觀氛圍消散。

證券時報報導，滬指周二收盤微跌 0.04% 至 3,404.03 點，深成指跌 0.41% 至 12,973.11 點，創業板指跌 0.34% 至 2,825.13 點。

兩市成交額合計人民幣（以下皆同）1.1810 兆元，連續第九個交易日破兆，「北向資金」淨流出 13.48 億元。

食品飲料、汽車、家電、釀酒、券商、醫藥、農業、地產等類股走低，煤炭、電力、燃氣、鋼鐵等族群齊漲。

香港恒生指數收盤漲 0.1%，恒生科技指數跌 0.47%。

中國國務院副總理劉鶴周二應約與美國財政部長葉倫舉行視訊通話，中方關切美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題。

彭博報導，知情人士透露，拜登最快本周宣布取消對部分中國消費品加徵的關稅，並可能啟動一項針對產業補貼的新調查，最終可能導致華府在科技等戰略領域加徵更多關稅。

消息人士說，拜登尚未做出最終決定，並可能延後宣布時間。

Saxo Capital Markets 資深市場策略師 Charu Chanana 說：「市場可能下意識做出正面反應，因為此時我們渴望任何正面消息的跡象，但我們認為此舉不會對全球經濟成長和通膨產生重大影響。」

巴克萊銀行表示，對人民幣而言，美中貿易關係改善也「不是人民幣增壓器」。如果中美雙方均取消加徵關稅，中國的經常賬順差將增加約 900 億美元，這意味人民幣升值 1.8%。不過，由於華府可能局部取消懲罰性關稅，因此對人民幣的影響可能較小。

巴克萊經濟學家認為，尋求匯率穩定的中國央行，也可能會阻止人民幣大幅升值。