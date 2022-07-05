疫情陰霾漸甩 台灣娛樂媒體去年營收186億美元、年增7.6%

即使疫情陰霾持續籠罩，去 (2021) 年台灣娛樂暨媒體業營收仍有 186 億美元進帳，也因 2020 年低基期，仍有 7.6% 年增幅，但仍低於全球 10.4% 年增幅水準。

根據資誠聯合會計師事務所今 (5) 日發布《2022 全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》，去年台灣娛樂暨媒體業營收成長最迅速的產業，分別是網路廣告 (營收年增 23.4%)、OTT 影音 (營收年增 16.8%)、家外廣告 (營收年增 16.5%)、電玩遊戲 (營收年增 14.2%) 及電視廣告 (營收年增 8.6%)。

而即使疫情餘波未息，2022 年台灣娛樂暨媒體產業溫和復甦的態勢仍可望延續，營收預估將年增 5.3%、來到 195 億美元；在 2021-2026 年間，預估營收將以 3% 的年複合成長率，攀升至 2026 年的 215 億美元。

展望未來五年，台灣表現最強勁的娛樂暨媒體產業，分別為電影 (年複合成長率 20%)、音樂與廣播 (年複合成長率 7.7%)、OTT 影音 (年複合成長率 7.3%)、網路廣告 (年複合成長率 6.8%) 及家外廣告 (年複合成長率 5.7%)。

去年 5 月本土新冠疫情爆發後，台灣電影院的觀影人次受到較為明顯的衝擊；不過隨著戲院於 2021 年 7 月中重啟，票房亦逐漸重拾動能，在本土電影強勁票房的驅動下，台灣 2021 年整體票房收入僅年減 3.8%、來到 1.77 億美元，並可望在疫情趨緩後逐漸復甦，預估將以 20% 的年複合成長率，成長至 2026 年的 4.39 億美元。

至於音樂和廣播市場仍受新冠疫情影響，營收年增 3.9%、來到 2.75 億美元，而隨著實體活動逐漸恢復和數位音樂串流的驅動，預估未來五年，台灣的音樂和廣播市場營收可望以 7.7% 的年複合成長率走揚，於 2026 年達到 3.99 億美元。

台灣的 OTT 影音市場歷經數年的強勁成長，營收終於在 2021 年跨越 10 億美元的里程碑，總體營收可望進一步以 7.3% 的年複合成長率，成長至 2026 年的 15 億美元。屆時，訂閱制平台的盛行，將推升訂閱隨選視訊 (SVOD) 對臺灣整體 OTT 市場的營收貢獻，達到近 99%。

資誠聯合會計師事務所審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞表示，台灣娛樂暨媒體產業的前景雖充滿挑戰，但整體尚屬樂觀，疫情過後，台灣成長動能可望回溫。

支秉鈞表示，隨著閱聽眾的數位使用行為愈來愈明顯，在驅動娛樂暨媒體產業面貌變遷的同時，也將成為產業成長的助力。建議企業必須深入了解消費者需求的改變，並思考如何轉型，才能在這場激烈的競爭中勝出。