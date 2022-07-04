安特羅入列快篩國家隊 Q2、上半年同創高

國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TW) 受惠快篩試劑列入國家隊，6 月營收翻倍、創新高，第二季、上半年營收同寫新猷，總經理張哲瑋表示，7 月政府快篩出貨量會再提升約 2 成，本月營收有望再登高。

安特羅 6 月交給政府約 50 萬劑快篩，推升單月營收來到 4445 萬元，月增 119.73%、年增 53.15%；第二季營收 7958 萬元，季增 511.66%、年增 56.93%；上半年營收 9209 萬元，年增 81.62%。

張哲瑋指出，政府徵收快篩試劑期限至 7 月，預計本月會交貨 60 萬劑，將進一步推升營收再攀高，後續則會鋪貨至一般通路，預估未來每月出貨量仍有 10-20 萬劑，加上一般通路毛利優於政府徵收，獲利有望好轉。

除了快篩試劑外，安特羅看準今年流感疫苗需求量較去年提升，今年在自費市場準備 10 萬劑疫苗，較去年增加超過 2 倍，法人估，營收貢獻約 4000 萬元。

安特羅雖然第二季營收創新高，但旗下腸病毒疫苗在越南啟動三期臨床試驗，整體研發費用高，單季轉盈仍有難度。至於台灣腸病毒疫苗藥證進度方面，目前審查進入尾聲，最快有機會 10 月拿到認證，明年 3 月啟動銷售。