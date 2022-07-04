〈陸港盤後〉中國全力壓制長三角疫情 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周一（4 日）收盤齊揚，滬指約漲 0.5%，收復 3,400 點關卡，目前中國政府正全力壓制長三角疫情，中國與香港指數股票型基金（ETF）互聯互通也正式上路。

證券時報報導，滬指周一收盤漲 0.53% 至 3,405.43 點，深成指大漲 1.29%，創業板指勁漲 1.9%。兩市成交額再度破兆，合計人民幣（以下皆同）1.1304 兆元，「北向資金」淨流入 45.01 億元。

農業、醫療保健類股大幅走高，航空、電力、醫藥等族群齊漲，燃氣、石油、有色、化工、鋼鐵等類股同步上揚。

香港恒生指數收盤跌 0.13%，恒生科技指數漲 0.28%。

近一周以來，長三角已有安徽合肥、宿州、蚌埠、淮北，江蘇徐州、南京、無錫、鹽城、蘇州、淮安、浙江杭州、金華等三省 12 市出現本土疫情，其中安徽宿州靈璧縣、蚌埠固鎮、江蘇南京、徐州、無錫、淮安等地疫情，與安徽宿州泗縣有關。

安徽宿州市新冠肺炎疫情防控應急指揮部周一表示，決定展開疫情防控「大排查、大清零、大服務、大提升」行動，以村（社區）為單位，依托網格員等防控組織體系，在 7 月 4 日、5 日、6 日啟動三輪大排查。

中國與香港 ETF 互聯互通周一正式上路。香港交易所集團行政總裁歐冠升在開通儀式上表示，互聯互通機制促進兩地資本雙向流動，自 2014 年推出以來，滬深股通為中國股市帶來逾 1.6 兆元資金，港股通為港股帶來逾 2.3 兆港元資金。

廣發基金指數投資部負責人羅國慶說：「境外專業機構投資人、境外中長期配置投資人進入中國市場，將改善 ETF 投資人結構，促進中國和香港市場進一步融合。」