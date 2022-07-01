短線續跌或反彈，多空關鍵在「整點」時刻

非但沒有拉積盤，台積電還有針對性利空

上週提到台股反彈向上挑戰 10 日線，後續的強弱取決於台積電，已經除完息、權值龍頭是拉抬指數的關鍵。本週沒想到不但沒有拉積盤，反倒還因為比特幣持續徘徊在低檔，影響到費半弱勢，尤其與台積電以及台股供應鏈高度相關的 AMD、NVIDIA 領跌破底，法說會原先最看好 HPC，市場上又謠傳先後砍單台積電 5、7nm 投單量，突發利空引爆股價形成殺積盤，影響加權指數急速向下竄，週 K 連四黑。

權值股大貼息！大戶、外資逢下跌順勢賣股避稅

台積電遭逢利空之外，時序上，權值股紛紛除權息正在蒸發點數，加上貼息行情，幾大權值股在近期，非還原權值的跌幅就高達 20% 以上，因此對加權指數影響可說是雪上加霜。

從籌碼面上觀察，指數破底，引發的共識性賣壓，外資、大戶本就需要去槓桿調節，上表看到的權值股行情慘淡，即反映的是權值股除權息前後，鎖定除權息個股加大賣超幅度，順便棄息避稅。

台股增量下跌，當沖資金助漲也助跌，是把雙面刃

前一波下跌集中在融資斷頭潮，主要落在鋼鐵、航運等權值股，因此融資減肥的金額驚人。但本週並非如此，主要是以內資主力、投信針對中小電子股追價殺低停損調節賣壓。

並且特定當沖資金每日進行順勢沖盤，是近期台股的爆量的關鍵籌碼。所謂順勢就是開高走高、開低走低，因此尤其在近日只要開盤下跌，往往就會開盤前幾分鐘，引發當沖投機客順勢追價先賣，造成開盤快速下跌，而指數跌幅擴大，法人必須調節，該交易日盤中就只能在日均價以下，一路走低至收盤。

不過主力當沖的這類行為也是雙面刃，反過來說，因為短線投機因此對於行情也較不在乎與敏感，只要開盤開高，向上沖的動能也會形成，只不過碰到反壓的均線也會獲利出場 (如同 6/27 台股)。

結論：重指數輕個股，留意每日時序

綜合以上的分析，台股最重要的是籌碼面，尤其是短線籌碼的心態，因此每個交易日的特定時間點就很重要，我們最後用 7/1 的案例來說明與分析:

1. 9:00~9:15

開盤順勢！將影響急短線開高走高、開低走低

2.10:00~10:15

此之前融資斷頭賣壓竭盡，此時往往會有向上動能，下跌護盤拉抬或上漲衝刺壓力區反壓力道，多空防守當日日均價（圖中紫線）為主，日均價之上或下，盤勢大致明朗

3.12:00

期貨補保證金期限、強制平倉，若在波段大跌時，此時往往會出現一波拉抬；若已經反彈則此時點行情就不大

當前技術面，短線負乖離過大；並且小台指的外資淨空單在 7/1 逆勢大幅回補 5000 多口。盤勢關鍵是美股止跌，尚未破前低的假設下，在下周月線扣抵位置就會來到低檔，近兩個交易日若能維持震盪穩定，月線走平後，反彈再站上就能構成較好的反彈波段。投資人即可再搭配上 3 個關鍵時間點，9:00、10:00、12:00 進行關鍵時序的盤勢研判，進行行情止跌與否或反彈強、弱勢的操作應對。

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

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