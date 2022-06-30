甩疫情陰霾 上半年27家企業新掛牌 籌資金額288.51億元

儘管有疫情持續干擾，但仍不影響企業掛牌籌資意願，根據安永公布的《2022 年上半年首次公開募股報告》，今 (111) 年上半年共 27 家企業掛牌、籌資額共 288.51 億元，其中上市部分共 12 家掛牌，籌資額 229.92 億元，包括家數、籌資額都較去年同期增加。

報告指出，上半年台股市場企業掛牌主要以科技業為主，籌資金額 184.51 億元，大幅領先其他產業。

上半年上市家數增加 6 家，籌資額增加 139.36 億元，增幅約 153.9%。

上市公司籌資額最大者為科技業采鈺 (6789-TW)，籌資金額 67.38 億元，占總籌資額 29.31%；籌資額排名第二為力智科技 (6719-TW)，占總籌資額 22.8%，兩家公司合計占上市籌資額比重約 52.11%。

上櫃市場則有 15 家新掛牌，較去年同期增加 7 家，籌資總額 58.59 億元，較去年同期增加 10.25 億元，增幅約 21.2%。

產業來看，科技業占比 33% 居冠，籌資額最大為電子商務的綠界科技 (6763-TW)，占總籌資額 31.85%，籌資額第二為科技業的廣閎科技 (6693-TW)，占總籌資額 11.06%，二家公司合計占上櫃總籌資額 42.91%。

興櫃部分，今年共有 29 家企業興櫃登錄，以生技醫療業為主。安永表示，今年上半年前十大公開申購合格件數資料顯示，投資人對新股支持度以科技業的瑞鼎最高，其次是觀光事業的聯發國際、科技業的力智科技、弘凱。化學原料製造業的昶昕，以及自行車業的明係也有 24 萬件以上。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，雖然上半年受疫情影響變化劇烈，但興櫃高價股陸續申請掛牌、半導體相關類股接力送件、公發公司登錄戰略及創新板等情況，觀察 IPO 申請不受影響。

展望後市，黃建澤指出，新股申請初次上市上櫃的家數共有 13 家，其中申請上市中公司有 6 家、申請上櫃有 7 家，而申請上市產業以電子資訊為主，申請上櫃產業以半導體業為主，整體而言樂觀看待下半年 IPO 市場。