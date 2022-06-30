〈陸港盤後〉中國製造業PMI重返擴張 A股逆勢大漲

中國 A 股三大指數周四（29 日）收盤齊揚，漲幅均超過 1%，原因是 6 月製造業採購經理人指數（PMI）四個月來首度擴張，中國人民銀行也宣示要「穩就業」、「穩物價」。

證券時報報導，滬指周四收盤大漲 1.1% 至 3,398.62 點，深成指勁漲 1.57% 至 12,896.2 點，創業板指驟漲 1.52% 至 2,810.6 點。兩市成交額合計人民幣 1.1598 兆元，連續第六個交易日破兆。

滬指 6 月漲 6.66%，深成指漲 11.87%，創業板指漲 16.86%，均為連續第二個月走高。

旅遊、飯店餐飲、釀酒、食品飲料類股周四上揚，半導體、媒體、零售、家電、醫藥、保險、券商等族群齊漲。

香港恒生指數收盤跌 0.62%，恒生科技指數大跌 1.36%。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，6 月製造業、非製造業及綜合 PMI 分別為 50.2、54.7 及 54.1，較上月高 0.6、6.9 及 5.7 個百分點，均回升至擴張區間。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，伴隨疫後消費、投資需求釋放，加上「穩增長」政策效應持續體現，7 月製造業和非製造業 PMI 指數可望保持在擴張區間。

不過，王青也說，在疫情影響下，市場氛圍仍偏謹慎，未來經濟回升力道可能偏弱，北京在宏觀政策仍會朝「穩」的方向發力，並評估政策具體成效。

中國央行周三表示，在上周五召開第 2 季例會。與第 1 季例會聲明相比，本季聲明出現一些微調，比如，在國內外經濟金融形勢方面，新增「全球經濟增長放緩、通脹高位運行」；貨幣政策方面，新增「統籌抓好穩就業和穩物價」、「在國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，保持物價水平基本穩定」，刪除「保持宏觀杠桿率基本穩定」。

浙商證券首席經濟學家李超說，短期而言，為減緩疫情衝擊，央行貨幣政策以「穩增長」、「保就業」為首要目標，維持穩健略寬鬆。

李超表示，時序進入第 3 季後，投資人應留意 8 月中旬發布的調查失業率數據，以判斷「保就業」壓力是否緩解。下季投資人應特別關注物價，尤其是 9 月消費者物價指數（CPI）突破 3% 的風險，若失業壓力緩解而通膨壓力加劇，央行可能緊縮貨幣政策。