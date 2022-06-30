〈焦點股〉無懼大盤賣壓 工業電腦族群下半年樂觀逆勢走揚

無懼大盤摜壓，工業電腦 (IPC) 族群今 (30) 日持續獲買盤青睞，其中，新漢 (8234-TW) 下半年營運樂觀，訂單看到年底，股價強勢攻上漲停，攀近 3 年新高，倫飛 (2364-TW)、磐儀 (3594-TW)、振樺電 (8114-TW) 等多檔也都在盤上表現，而工業電腦龍頭廠商研華 (2395-TW) 股價也相對抗跌。

進入後疫情解封時代，缺料狀況逐步改善，工業電腦廠商普遍接單暢旺，營運表現也相對抗震，此外，為了力抗經濟衰退，各國政府標案也重新開出，紛紛大力投入基礎建設，工業電腦業者紛紛看好今明兩年成長動能強勁。

新漢董事長林茂昌昨天在股東會上表示，擺脫缺料陰霾後，產業將迎來 3 至 5 年的好光景，新漢下半年營運樂觀看待，且訂單已看至年底，預料今年營收將有雙位數成長。

新漢近來股價表現強勢，今天更直奔漲停價 29.5 元，站穩所有均線之上，為 2019 年 9 月多以來新高，累計近 2 周以來股價已大漲近 2 成。

其餘工業電腦廠商方面，倫飛早盤一度勁揚逾 9%，最高衝上 39.85 元，磐儀也大漲逾半根停板，POS 大廠振樺電、欣技、鑫創電子、威強電、艾訊等相關個股今天也都表現不俗；工業電腦龍頭研華同樣抗跌，股價一路在平盤附近整理。

研華表示，目前整體接單暢旺，加上先前受缺料影響，客戶比較有意願下長單，預計長期接單出貨比 (B/B Ratio) 將介於 1.2-1.3 之間。研華前 5 月營收 265.1 億元，年增 18.8%，創歷年同期新高，法人估全年營收、獲利仍保持成長動能。