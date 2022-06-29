〈焦點股〉生技股一枝獨秀 保瑞飆漲停、藥華藥創天價

台股今 (29) 日持續震盪走跌，生技族群再度成為資金避風港，保瑞 (6472-TW)、和康生 (1783-TW)、台生材 (6649-TW) 等多檔盤中均亮燈漲停，生技股王藥華藥 (6446-TW) 也大漲 9%，躋身 500 元俱樂部，並改寫新天價。

上市、上櫃生醫類股指數今天盤中均上漲逾 2%，為盤面多頭指標。其中，藥華藥股價勁揚逾 9%，最高衝上 545 元，刷新歷史新高，累計 6 月以來已飆漲逾 5 成。

保瑞今天攻上漲停板 261.5 元，為近 10 個月新高；寶齡富錦 (1760-TW)、益得 (6461-TW) 、和康生、台生材盤中同步亮燈漲停；此外，美時、北極星藥業 - KY、永昕、健喬、太景 * - KY、醣聯、五鼎等漲勢都相當強勁。

台股 6 月以來人氣渙散，主要電子權值股不斷破底，航運、金融也委靡不振，市場資金流入防禦性族群，如食品、汽車等內需型類股，此外，生技股也成為短線資金避風港，不過，專家提醒，待電子股跌深反彈，恐出現資金排擠效應，投資人宜審慎檢視勿躁進。

生技股近來好消息頻傳，由於美國最高法院推翻憲法保障的墮胎權，將讓許多避孕方法面臨更多審查，美國藥廠 Evofem Biosciences(EVFM-US) 開發的不含荷爾蒙處方避孕藥 Phexxi 有望填補市場缺口，台廠保瑞已拿下該避孕藥獨家代工合約，估每季營收貢獻近上億元。

寶齡富錦 5 月受惠快篩試劑需求強勁，營收創新高，6 月可望維持高檔，第二季營收、獲利將同寫新猷，寶齡富錦中國三期達標的腎病新藥拿百磷，預計下半年送件申請藥證，明年上市後開始貢獻營收。