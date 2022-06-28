〈台股盤後〉半導體領跌電子走弱 跌逾百點中止連二漲

台股今 (28) 日在半導體為首的電子股領跌下，收跌 108.09 點，來到 15439.92 點，中斷連續 2 個交易日反彈的走勢，今日成交金額 2333 億元。

半導體族群今日表現弱勢，晶圓代工指標台積電下跌 1 元收 497.5 元，聯電跌 2.5%、力積電跌逾 3%；IC 設計相關的聯發科跌近 4%、聯詠跌 4.5%、瑞昱跌近 3%；另外，日月光投控跌 3.5%、台勝科、華邦電都跌超過 2%。

ABF 載板三雄同樣弱勢，南電重挫 7.4%、景碩跌 4.6%、欣興跌 3.8%，弱勢大型電子還有嘉澤跌 3.7%、國巨、智邦等跌 2% 以上；不過，鴻海、光寶科、友達等逆勢抗跌收紅，股王矽力 - KY 更大漲半根漲停，成為盤面上相對強勢的電子個股。

傳產方面，陽明大漲 6.5%，在貨櫃海運三雄中脫穎而出，長榮及萬海則收平盤；自行車雙雄美利達 3.6%、巨大也跌 2.5%，服飾製鞋相關的儒鴻跌 3%、豐泰跌 2%。其他個股如裕日車重挫近 4%、工具機雙雄上銀、亞德客 - KY 均跌 2.3%，富邦媒跌 3%。

金融股中則以元大金表現最為疲弱，下跌 4.6%，中信金跌 1.5%、富邦金、永豐金、臺企銀也紛紛走弱；新光金則逆勢上漲 1.1%，中租 - KY、國泰金、兆豐金、開發金、台新金、華南金、上海商銀等也聯袂收紅，表現相對抗跌。