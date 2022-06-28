6/28盤前提醒：洗清融資浮額後展開反彈行情，觀察指標族群的延續力道，操作重點提醒

行情看法：

台股洗清浮額後展開反彈行情，觀察指標族群的延續力道，分批布局 Q3 趨勢成長中小型股

觀盤重點：

1. 6/27(一)盤勢：陽明除息帶動貨櫃三雄漲停、台積電 (2330-TW) 反彈，指數開高震盪，終場上漲 244.7 點，成交量 2,436 億元，外資轉買超 86.8 億元，投信買超 10.2 億元，融資增加 1.1 億元，櫃買指數 + 2.32%，新台幣匯率大升 1.2 角，股匯雙漲，盤後解盤 https://youtu.be/94cF__Arui8

2. 美股盤後：美股主要指數經歷上週大漲後拉回，Nasdaq -0.72%、費半 -0.18%、S&P500 -0.3%，台積電 ADR -0.07%，台指期貨盤後盤 - 19 點（大仁哥評：Fed 7 月升息 3 碼成為共識，利空鈍化，美股打底）

3. 電價調漲超乎預期，均漲 8.4%：7 月起，住宅千度以上調漲 9%，高壓及特高壓等工業用戶調漲 15%（大仁哥評：本次電價調漲雖對千度以下、小商家和受困產業不調漲，但仍會對大型產業產生不小衝擊）

4. 除息行情：昨天陽明 (2609-TW) 除息強勢漲停，除息行情帶動台股人氣，明天 6/29 還有長榮 (2603-TW) 除息，也是本週反彈行情持續的重要觀察指標（大仁哥評：航運跌出投資價值，也看到台驊投控、中環等逢低分批撈底，但法人們也改用區間操作來看航運族群，洗清浮額之後，台股到處都是便宜的成長股，更多精選個股，在我的 Line 和 Telegram 分享）

5. 觀察指標：股王矽力 - KY(6415-TW)股后信驊 (5274-TW) 分別上漲 3.9% 和 4.9%，IP 龍頭力旺 (3529-TW) 漲停，AES-KY(6781-TW)也大漲 5.5%，台股重返 9 千金（大仁哥評：千金指引產業趨勢方向，高價股回穩，表示資金回流，也是市場人氣重要觀察指標）

6. 操作提醒：台股清洗浮額後展開跌深反彈行情，如近期所提醒的，第一波上漲跌深超跌股不用看基本面，例如具有題材的宏達電 (2498-TW)、腰斬的南電(8046-TW) 等都能同步漲停，外資賣壓減緩、投信季底結帳結束後，仍要布局 Q3 認養股拉抬績效，盤勢回穩後，資金會輪動到中小型成長股，看好產業：半導體、電動車、5G、網通，和受惠解封的航空等，操作策略為不追高，拉回守穩轉強買進，並保持資金彈性，震盪過程，分批承接為宜。。

（本專欄作者為摩爾投顧陳昆仁分析師）

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