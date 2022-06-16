一銀主辦亞洲強茂8000萬美元聯貸 11家銀行參貸

強茂 (2481-TW) 集團下亞洲強茂 (Pan-Jit Asia International Inc.)16 日與第一銀行等 11 家金融機構完成 5 年期 8000 萬美元聯貸案簽約，資金將用於充實中期營運資金所需。

該聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，土銀則為共同主辦，其他參貸行包括彰化銀行、華南銀行、合作金庫、凱基銀行、元大銀行、國泰世華銀行、安泰銀行、兆豐銀行與盤谷銀行等。

一銀表示，強茂是台灣最大整流元件製造商，市占全球第 6 大，在矽製程的二極體產品面，可從晶片設計、晶圓製造，到封裝測試、市場行銷一手包辦，目前共擁有 2 座晶圓廠與 3 個封裝廠區。

強茂長期以來持續致力於半導體分離式元件的製造生產，產品包括二極體、TVS 突波抑制器及電晶體，近年來專注於 MOSFET、IGBT、FRED、Schottky、ESD Array、TVS 等相關產品之設計開發，並布局第三代半導體材料碳化矽 (SiC)，可應用於資料中心、工控、車用、電動車及 5G 等高階市場，近年整體營運相當穩健，去年獲利更創下歷史新高。

一銀積極拓展聯貸市場，根據 REFINITIV 統計，2022 年首季聯貸「管理銀行 (Bookrunner)」排名第 2 名，創下近 5 年最佳排名。