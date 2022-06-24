安美得登興櫃首日 強漲逾3成展蜜月行情

安美得生醫 (7575-TW) 今 (24) 日登錄興櫃，每股參考價 60 元，未來每年將有 1-2 個新品上市，同時擴大倍數產能，營運有望逐步成長，激勵今日股價最高衝上 83.5 元，大漲近 4 成，儘管盤中漲幅收斂，仍有 30% 漲幅，大展蜜月行情。

安美得聚焦在自有品牌高階傷口敷料相關產品，旗下三大核心領域產品，包括傷口照護平台、無痛醫療平台、醫療器材支持平台，其中，傷口照護平台營收比重過半，產品以高階水凝膠敷料為主，包含疤痕貼片、高滲液敷料、水性傷口敷料等，搶攻台灣 20-30 億元高階敷料市場。

近年也從傷口照護，延伸到術後止痛以及手術所需醫療器材等，代理長效止痛針、吻合器、磁振導引海扶刀等多項手術輔助器材等，其中，納疼解長效止痛針，去年營收貢獻超過 1 億元，並鎖定台灣 8 億元市場。

另外，吻合器與業者簽訂三年合約，今年邁入第二年，銷量表現不俗，且預計明年續約，代理新合約有望延長至 5 年。去年則取得台灣新創公司科脈生技旗下急性腦中風手術設備的台灣獨家代理權及東協優先洽談權，此產品單次手術費用約 20 萬元。

產能方面，安美得旗下第一廠區以敷料生產線為主，預計將產能提升 5 倍，此外，看準台灣敷料需求持續提升，加上同步拓展海外市場，目前已進行二廠擴建，凝膠產品產能將提升 7 倍、水性敷料產能增 3 倍，目標 2024 年投產。

除了台灣市場外，安美得也往海外布局，採先取證、後授權的商業模式，除了完成新加坡授權外，目標今年與國際大藥廠完成授權後，進軍中國市場，未來海外營收比重有望從目前的 5% 再往上提升。