晶瑞光拓日系車廠車載中控面板光學膜 有望Q3正式量產H2轉盈可期

身為台灣極少數兼具光學與半導體微顯影技術的光學廠，且擁有市場獨門專利濺鍍技術之晶瑞光電股份有限公司 (晶瑞光)(6787-TW) 以複合機材面板薄膜技術歷經 8 個月開發，近期喜獲佳音，成功切入終端日系品牌車廠之車載中控面板顯示器，樣品送測已於 6 月中通過主要客戶 1000 小時高溫高濕環測，進入第二階段試量產，有望於第三季底前通過製程穩定性、再現性測試後，即進入接單正式量產，為晶瑞光未來營運成長注入一波新活水。

晶瑞光表示，受惠於汽車產業朝向節能減碳、電動車等發展進程，帶動供應鏈積極開發輕量化的材料與應用，由於晶瑞光與主要客戶共同開發的複合機材面板薄膜技術，其運用濺鍍製程，將全屏幕高穿透薄膜與複合機材面板形成高致密度的結合，並通過 1000 小時的雙 85 試驗 (溫度是 85C 濕度為 85%) 的高溫高濕環測，且不會變異、脫膜、破碎之現象，更保有在紫外光線長時間照射下光學膜層的耐久使用，並可取代現在厚重的中控玻璃基板，不僅有助終端品牌車廠在電動車及傳統燃油車達到安全且輕量化延長續航目的，晶瑞光亦是台灣首家運用此技術產品第一階段測試通過的光學廠，打破過往此技術在 168 小時測試即有脫膜現象的技術瓶頸，未來將有望與主要客戶一同搶攻全球車載顯示器龐大的市場商機。

不僅如此，將 8 吋晶圓黃光微顯影製程，加上搭配成熟的濺鍍及蒸鍍製程，運用於晶圓級微鏡頭之光學薄膜製程，也就是 Wafer Lever Optics(Wafer Lens，半導體鏡片)，日前晶瑞光與日系廠商已完成開發，並喜獲客戶告知預計於今年第四季正式量產，這將是晶瑞光另一個重要里程碑。由於晶圓級微鏡頭是裝備在 VR/AR 頭戴式裝置中，主要功能在機構內部是眼球追蹤，在機構外部則為臉部及嘴唇震動追縱，形成為建構元宇宙內 3D 模擬人物之重要關鍵產品。晶瑞光將隨著元宇宙催動 VR/AR 晶圓極微鏡頭需求增加，產品走向薄型化、微型化態勢明確，將催動晶瑞光 Wafer Lens 業務保持良好的接單動能。

展望 2022 年下半年，晶瑞光對於今年整體營運逆轉勝深具信心。晶瑞光累計今年前 5 月合併營收達 2,607.1 萬元，年增 156.13％，主要受惠於 NBG (新藍玻璃濾光片) 產品出貨暢旺，不僅創造公司連續 3 個月單月營收站穩 6 百萬元，亦奠定公司營收成長的基石，再加上，隨著複合機材面板薄膜產品、Wafer Lens 業務雙箭齊發，同時量產下，將為晶瑞光下半年整體營運吃進大補丸，助力達成單月營運虧轉盈之目標。

晶瑞光進一步表示，公司經過多年積極投入大量的人力物力於新產品研發、以及多國專利的取得，不僅 NBPF filter 產品 (近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter) 拿下全世界 8 大工業國發明專利，特別是在美國、日本、德國、英國、法國等國之發明專利，亦陸續獲得多家國際大廠的認證，並取得合格供應商資格，今年下半年將逐步開花結果，尤其在拿下美國 NBPF filter 發明專利後，成為擁有全世界唯二行銷優勢之 NBPF 製造商，940nmNBPF filter 產品也已獲美國前十大感測器半導體製造商 A 公司開始小量試單，主要用於 ToF 3D 飛時測距模組，這才是晶瑞光最大的一張王牌，未來一旦打入國際大廠模組，終端客戶應用涵蓋手機人臉辨識、汽車光學雷達、智能物流、元宇宙 (META) 等產品，市場規模宏大，將晶瑞光進一步推向一線供應商，與美國大廠 VIAVI 共同分食全球 NBPF filter 專利市場的高額商業紅利。