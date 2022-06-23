恆天然上調原奶價格預測：本財年創高、明年還有新高

全球食品價格不斷上升，乳製品價格前景仍看漲。全球最大乳品出口商恒天然 (Fonterra) 預計，由於乳製品需求激增及美元強勢，明年向奶農支付的採購價格將會上升。

公司執行長 Miles Hurrell 表示，由於對乳製品的持續強勁需求，大宗商品價格飆升，讓價格展望向上。他強調，指出全球利率和通膨，均已遠高於公司先前的假設。

恆天然將 2022/23 年度的原奶價格預測範圍的中位值上調 50 紐分，至每公斤 9.50 紐元 (約 5.96 美元)，這個價格將創原奶收購價格的新高，支付範圍設定在 8.75 紐元至 10.25 紐元之間。

此前，Hurrell 指出，2021/22 年度公司的原奶價格預期已經創高，為每公斤 9.10-9.50 紐元，中間價 9.30 紐元。

恆天然周四 (23 日) 也發布新的獲利指引，預計 8 月開始的 2022/23 財年每股盈利 30-45 紐分。這超出了本財政年度 25-35 紐分的預測範圍。

不過，Hurrell 警告，雖然預測明年穩健收益和健康的牛奶價格，但仍存在重大波動，近期的不利因素，可能會影響公司到 2030 年的一些長期目標。

他強調，一系列全球性事件，已經改變公司的前景假設，特別是，利率和通膨均遠高於預期，大宗商品價格也因對乳製品的持續強勁需求而上升。這在短期內影響了債務成本，也推高了農場經營成本。