全美嬰兒奶粉荒  拜登動用國防生產法 

美國總統拜登週三 (18 日) 動用《國防生產法》來增加嬰兒配方奶粉的生產，以緩解全美嬰兒奶粉荒。

美國陷入嬰兒配方奶粉荒，超市嬰兒配方奶粉區架上空空如也，令家長心急如焚，拜登週三根據《國防生產法》，要求奶粉配方供應商將原料直接提供給嬰兒配方奶粉製造商，盡量避免生產時出現原物料短缺情況。

拜登動用國防生產法，緩解全美嬰兒奶粉荒 (圖片：AFP)

同時，他還指示公衛部門和農業部使用國防部商用飛機，從美國境外進口符合聯邦政府標準的奶粉，要讓美國家長都買得到奶粉。

由於亞培 (Abbott Laboratories)(ABT-US) 3 款嬰兒奶粉疑含腸桿菌及沙門氏菌，導致當地發生 4 宗嬰幼兒致病個案，該公司 2 月宣布自願召回亞培 Similac、Alimentum 及 EleCare 等嬰兒配方奶粉，導致美國嬰幼兒奶粉供應短缺，目標百貨等美國零售商亦開始限售。

美國陷入嬰兒配方奶粉荒 (圖片：亞培官網)

亞培週一 (16 日) 宣布已經與食品藥物管理局 (FDA) 達成協議，亞培密西根工廠將恢復嬰兒配方奶粉生產，以協助解決全美嬰兒奶粉供應短缺問題，不過，就算產線重啟，最快也要 6 到 8 個星期，才能讓奶粉上架，目前情況緩不濟急。

亞培 (ABT-US) 週三下滑 1.57% 至每股 112.74 美元，今年迄今跌幅已達 18.92%。