遠東銀4月獲利恢復成長 Q4完成首階段50億元增資

遠東銀 (2845-TW) 今 (18) 日舉行線上法說會，發言人林建忠表示，雖然今 (2022) 年首季獲利較前季、去年同期「雙降」，但 4 月營運表現已明顯回升，前 4 月稅前盈餘恢復成長；展望後市，預計第四季將完成第一階段 50 億元增資計畫，屆時資本適足率可望提升 0.9 個百分點。

林建忠表示，今年受新冠疫情再起、俄烏戰火及中國封城事件等攪局，且高通膨屢創新高及升息影響，第一季稅後純益 6.6 億元，季減 8.75%、年減 17.32%，EPS 為 0.19 元，也因為諸多衝擊政經事件爆發衝擊，財富管理及跨境業務產生短暫性的衝擊，手續費淨收益掉到只剩 6.66 億元，季減 2.99%、年減 25.66%。

遠東銀第一季的總存款及總放款平均餘額分別較去年同期成長 7% 及 7.8%，利息淨收益成長 4%。海外收益則表現持平，佔整體法金授信業務的 25%。在積極處分大部分不良資產下，逾放比為 0.24%，較去年同期放善；備抵呆帳覆蓋率為 558％。

隨著純網銀陸續開業，遠東銀旗下的數位存款「Bankee 社群銀行」審慎因應市場競爭，積極結盟遠東集團所屬關係企業及科技新創業者，推出多項「圈粉」的創新金融服務奏效，開戶數持續成長，存款餘額逼近 70 億元大關。

雖然首季營運衰退，但遠東銀力保核心業務獲利動能回歸穩健成長的軌道，第二季獲利回穩，4 月份自結累計稅前損益已超越去年同期，成長為 0.73%。

此外，遠東銀已訂於 6 月 21 日召開股東常會，將議決私募增資新臺幣 100 億元，以備併購及長期發展所需，林建忠表示，現階段先將資產建立一個階段，待增資完成後再進行第二階段，包括次順位債券等均在規畫中，其中第一階段預計第四季完成 50 億元增資，屆時資本適足率能回升 0.9 個百分比，挹注營運長期成長表現。