寶雅看下半年市況穩健 拚店數雙位數成長

連鎖美妝生雜業者寶雅 (5904-TW) 今 (21) 日舉行股東常會，對於後市，寶雅總經理陳宗成表示，由於近來國內疫情漸趨好轉，看下半年市況穩健偏樂觀，而寶雅今年除了維持每年雙位數的展店腳步，將持續推自有品牌商品，並加速數位化打造全方位的數位場景。

截至今日，寶雅全台共有 294 家，寶家則有 37 家，會員數已超過 600 萬人，陳宗成指出，今年寶雅仍將持續展店，維持每年雙位數的成長速度，但仍會觀察大環境的變化做滾動式調整，預料可為公司帶來正面貢獻，並藉由發展更多實體門市延伸數位的附加服務。

另一方面，陳宗成提到，寶雅將加速數位化，打造全方位的數位場景，包括持續推廣 POYAPAY 行動支付、完善 POYABUY 寶雅線上買，藉由產品組合優化和完整數位布局來提升消費者體驗。

同時，寶雅今年已陸續推出自有品牌商品，例如與大漢酵素聯手推出的 POYACARE 機能型酵素、堅持使用優質台灣米製造的 POYASnack 寶雅米餅、與 TCI 大江生醫攜手合作獨家研發出 MIT 台灣製 iBEAUTY 美妍飲、與 OKLAO 歐客佬精品咖啡獨家跨界合作的 POYACoffee，以及 POYADaily 極美衛生紙等，透過發展自有品牌，可有助提升毛利表現。