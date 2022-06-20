新北推行動支付NewTaiPAY 擬發新北幣7月初試辦

新北市政府今 (20) 日宣布，規劃推出新北行動支付 APP(NewTaiPAY) 服務，以數位經濟為發展核心，結合市政互動獎勵機制發放新北幣，提供智慧行動支付工具，同時導入區塊鏈技術來提升安全性，預計 7 月初試辦、8 月正式上線。

新北市研考會指出，相較於其他地方縣市類似服務如高雄幣、台東 TT PUSH 踢一下、花蓮好 Q 等，NewTaiPAY APP 結合新北幣打破地域的藩籬，具有跨地域流通 (全國通用)、好康福利優惠、線上商城 / 實體商家整合、支付工具多元、雲端發票載具整合等多樣化優勢。

同時透過導入區塊鏈技術，來提升交易的安全性，在疫情趨緩亟待積極推動經濟活絡期間，提供多元的經濟振興方式。

新北行動支付 APP 服務目前已完成雛形架構，正進行系統壓力測試與效能調校，若調校順利，預計今年 7 月初配合新北市五股公有市場開幕，以打卡贈送消費折價卷活動方式進行試辦，目前已有 70 多家攤商進行服務整合申請，並將以試營運結果做最後微調，預計 8 月正式上線。

新北市研考會表示，新北行動支付 APP 未來將持續擴增功能服務，例如：規費繳納折抵、場館入場、公益捐款、點數轉贈。屆時，民眾預計可在超過 5000 間實體商家與線上商城使用 NewTaiPAY，搭配商家消費折抵、商品兌換與好康優惠等多元化消費，建構跨地域全國通用的整合性數位經濟生態圈。