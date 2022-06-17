〈中鋼股東會〉翁朝棟：近期鋼市審慎樂觀「不浪費一場好危機」

中鋼 (2002-TW) 昨 (17) 日召開股東會，董事長翁朝棟表示，雖然目前外部挑戰多，但對於近期鋼市仍審慎樂觀，他更引述英國前首相邱吉爾所說的「永遠不要浪費一場好危機」。

翁朝棟表示，雖然逢通貨膨脹、新冠疫情與俄烏戰爭帶來諸多不確定因素影響全球鋼鐵需求，但界鋼鐵協會 4 月最新展望仍預估，今年鋼鐵需求仍年增 0.4%、明年則再年增 2.2%。

翁朝棟強調，近年在美中貿易戰、鋼鐵需求不振及成本劇增等多重壓力，加上 COVID-19 疫情蔓延，引發國際供應鏈危機，全球鋼廠營運面臨嚴峻考驗，紛紛採取因應措施，而決勝關鍵正在於反應速度。

此外，中鋼開發及拓銷精緻鋼品成效陸續顯現，翁朝棟指出，第一季精緻鋼品銷量 12.44 萬噸，銷量占比 6.45%、營收占比 8.21%，毛利占比 13.95%，穩定貢獻獲利利基，同時內部也透過 AI 智能化創新調整成本結構、突破技術瓶頸提升產率，打造更強韌的競爭力。

翁朝棟表示，去年股東會訂下的目標是「創下建廠 50 年來歷史新高的稅前盈餘」，中鋼做到了，去年不只財報「三率」位居亞洲八家主要鋼廠第一名，盈餘分派每股現金股利 3.1 元、配發率 77.1% 也是亞洲八家主要鋼廠最高。

翁朝棟重申，今年將持續朝六大要務，數位轉型、節能減碳、精進風控能力、盤點營業秘密、做好企業文化梳理、落實防疫；以及三大經營目標，降低成本 40.3 億元、精緻鋼品銷售量達 65 萬公噸、高品級鋼品銷售量達 434 萬公噸等目標努力邁進，期許今年仍能有良好的營運成果。