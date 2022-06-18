〈熱門股〉大客戶停產衝擊營收腰斬 力山單周大跌近2成

健身器材代工大廠力山 (1515-TW) 受大客戶派樂騰產品停產衝擊，今年 2-5 月單月營收均較去年同期大幅衰退超過 65%，基本面引發市場疑慮，本周股價持續跳水破底，日 K 連五黑，周五 (17 日) 終場收在 29.4 元，探近 5 年新低價，單周重挫 19.78%。

力山 2015 年起與新創健身器材公司派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 合作，隨著客戶營運規模擴大，帶動力山健身器材營收連年攀升，去年相關產品營收占比更達 8 成。

不過，受疫情降溫影響，派樂騰去年 12 月起，陸續暫時停產新款高階飛輪車 Peloton Bike+、飛輪車 Peloton Bike 及跑步機 Peloton Tread 。受大客戶健身產品停產衝擊，力山今年第一季營運單季轉虧，稅後虧損 5129 萬元，每股虧 0.28 元，為近 6 年半來首度虧損，前五月營收更較去年同期大減 68%。

力山不諱言，隨著全球疫情陸續解封，家用健身器材狂銷情況已不復存在，營運將回歸正常淡旺季表現，目前正處於營運調整期，將回防鞏固商用健身器材市場，朝木工機、原有商用健身機及派樂騰各占三分之一目標努力。

力山表示，同時將積極開拓新產品與市場，包括更高階馬達等，以跨入戶外運動休閒產業，並逐步分散客戶。

力山日 K 線圖



