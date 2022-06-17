三大法人同站賣方 晶圓代工三雄淪為ATM遭外賣超9.4萬張

台股今 (17) 日下跌 197.35 點或 1.25%，今天集中市場三大法人同步賣超，合賣 237.65 億元，外資賣超集中晶圓代工，賣超台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 及力積電(6770-TW) 共 9.43 萬張。

今天集中市場外資及陸資賣超 176.70 億元投信賣超 30.82 億元，自營商賣超 30.13 億元，在期貨市場外資淨空單口數增加 6486 口，未平倉合約口數為空單 12964 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股為，群創、兆豐金、開發金、欣興、裕民、聯強、興富發、致伸、中電、亞泥；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，聯電、華航、力積電、台積電、元大金、新光金、台新金、國泰金、玉山金、文曄。

今天集中市場投信買超較多的個股為，聯電、力積電、陽明、文曄、東和鋼鐵、玉山金、台塑、仁寶、華新、新光金；今天集中市場投信賣超較多的個股為，群創、兆豐金、長榮航、華航、中鋼、興富發、亞泥、長榮、欣興、裕民。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，長榮、仁寶、中鋼、亞泥、英業達、緯創、群創、鴻海、聯強、兆豐金；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，長榮航、華航、聯電、智原、力積電、台積電、世紀鋼、華新、華通、旺宏。

對於法人頻頻賣超台股，證券分析師張陳浩指出，目前在電子廠庫存過多引發擔憂，且台股將進入除權息旺季，指數市值將蒸發，估短期內法人賣超台股將不歇手，待 9 月後走勢明朗度會較高。