富邦金股價跌到5字頭挨批 釋疑產險防疫保單承保始末

富邦金 (2881-TW) 今 (17) 日召開股東會，小股東質疑防疫保單承保超過 200 多萬張，批缺乏風險管控意識，股價也從 80 幾元跌到「5 字頭」，對股東情何以堪，富邦金因此揭露防疫保單三年來承保始末，針對股價，也強調會努力把基本面做好。

富邦產險董事長陳伯燿表示，富邦產險的防疫保單在 2020 年 10 月得到保險局核准，當年承保保費收入兩億元，但到去年 5 月疫情升級為三級，疫情轉為嚴謹，民眾大量投保，去年 5 月單月就保了 150 萬件，全年承保 228.9 萬件、保費收入 41 億元，但在政府防疫得當下，整年理賠 4 億元，且有再保 60-70%。

陳伯燿進一步指出，去年年底發現世界各國疫情再升，因此把防疫保單保額下降至 1-1.5 萬元，1-4 月承保 40 萬件，市占率從過去 30% 降到僅剩 13%，

4 月政府防疫政策從清零轉共存，但去年保單集中在 5 月份，續保通知依規定於 3 月份寄出，對於 5 月續保單，公司基於業務員對外的承諾，也是接受續保。

陳伯燿坦言，因為 3 月每月確診人數平均 3、4 百人，但因為沒體認到政府防疫政策轉變，續保政策沒做好風險控管應深入檢討。

股價方面，富邦金董事長蔡明興表示，股票下跌跟整個資本市場有關，俄烏戰爭、通膨等影響，大部分股票都下跌，但利率上漲，對金融股來說是有利的，現在局勢很不穩定，富邦金能夠努力的就是把基本面做好。