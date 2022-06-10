富邦金前5月稅後純益、EPS為歷年次高 富邦產險單月轉虧

富邦金控 (2881-TW) 今 (10) 日公布，自結 5 月稅後純益 42.42 億元，累計前 5 月稅前盈餘 799.34 億元、稅後純益 652.23 億元，每股稅後純益為 5.53 元，前 5 月稅後純益、EPS 皆創歷年次高。值得一提的是，富邦產險受防疫保單理賠衝擊，5 月已轉虧、單月稅後虧損 10.25 億元，但 RBC 仍在 300% 以上。

富邦金強調，子公司富邦人壽前 5 月稅後純益為歷年次高，台北富邦銀行前 5 月稅後純益則創歷年新高紀錄。此外，截至 5 月 31 日，富邦金控已取得日盛金控 59.01% 股權，富邦金控前 5 月已認列日盛金投資收益 6.3 億元。

從各子公司獲利表現來看，富邦人壽 5 月稅後純益為 28.68 億元，累計稅後純益為 515.95 億元。RBC 超過 300%，資本水準維持良好。國際投資市場 5 月上半段延續 4 月份下挫之勢，月中後跌深反彈，台股當月指數終以上升 1.30% 作收，富邦人壽持續實現獲利並汰弱留強。

債市投資方面，5 月利率高檔震盪，策略上維持充裕資金部位，於利率上升時期伺機配置，提高未來整體經常性收益。5 月美元走勢回檔，故單月產生兌換損失，不過今年匯兌損益加計避險成本，仍持續大幅優於去年同期，5 月底外匯價格變動準備金餘額仍逾 220 億元。

富邦人壽本月亦認列轉投資廉價購買利益。在俄羅斯債券部分，富邦人壽 5 月未新增俄羅斯債券相關預期信用損失，包含匯兌影響後，前 5 月共計提新台幣 22.9 億元，惟仍將追蹤俄烏戰事發展與未來付息狀況，並依據 ESG 投資原則，未來不再新增俄羅斯部位。

保險本業方面，富邦人壽 5 月合併初年度保費收入 (First Year Premium) 為 82 億元，合併總保費收入 (Total Premium) 為 285 億元。由於受到疫情及匯率之影響，富邦人壽台灣業績 5 月初年度保費 61 億，預估排名業界第二。

台北富邦銀行 5 月稅後純益 17.74 億元，淨收益較上月增加 4.61 億，主要是利息淨收益增加及金融市場評價收益回升，而提存費用較上月增加 3.98 億，因上月有一次性呆帳回收及本月支應放款餘額成長之一般提存費用增加，5 月整體獲利表現優於 4 月，累計至 5 月稅後純益 99.88 億元，較去年同期成長 26%。

北富銀表示，今年以來中小企業放款以及房、信貸個人放款穩定成長，整體放款餘額較去年同期成長 13%，加上升息帶動利差提升，累積利息淨收益年增 13%；財管銷量及收益表現較去年同期落後，主要是投資市場波動仍大，客戶較保守觀望，惟 AuM 仍穩定成長，累積保險收益較去年同期提升。

北富銀信用卡累積發卡量較去年同期成長 36%，北富銀持續優化線上申辦流程，前 5 月透過線上進件並核卡較去年同期提升近 2 成；

整體來說，北富銀截至 5 月底逾放比率為 0.17%，備抵呆帳覆蓋率為 725%，維持良好資產品質。

富邦產險防疫保單市佔率居冠，隨著 5 月疫情急遽升溫，富邦產險 5 月轉為虧損、單月稅後虧損 10.25 億元，不過，累計前 5 月仍稅後純益 22.20 億元，主要受到防疫保險賠款及增提賠款準備的影響，5 月底 RBC 仍超過 300%。

富邦產險表示，5 月防疫保險賠款金額為 13.4 億元，件數 3.6 萬件，此外，5 月提存已反映賠款準備餘額 18.8 億元，包含已報未決案件及已發生但尚未報案的案件。

在業務方面表現，富邦產險單月簽單保費 52.54 億元，較去年同期成長 12.6%，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務讓單月簽單保費大幅成長 550.6%，帶動企業保險整體簽單保費較去年同期成長 36.6%；累計前 5 月簽單保費收入 241.62 億元，成長 15.4%，簽單市佔率達 25.7%，較去年同期增加 0.9%，續居市場龍頭。

富邦證券 2022 年 5 月稅後純益 0.59 億元，累計稅後純益 9.83 億元，較去年同期減少。台股加權指數從今年初高點 18,620 點一路震盪走跌，至 5/12 跌至今年以來最低 15,617 點，台股日均值今年累計至 5 月 3,552 億元，較去年同期下降 27%，致證券現貨收入、金融部位損益較去年同期減少。